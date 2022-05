Rafinha a rejoint le PSG en octobre 2020 en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain brésilien n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur sur qui les Rouge & Bleu pouvaient compter et n’a joué que 39 matches avec Paris, très rarement comme un titulaire. Des blessures ont aussi perturbé son aventure au PSG. Alors qu’il n’avait joué que cinq matches depuis le début de la saison 2021-2022, il a préféré quitter le club de la capitale sous la forme d’un prêt sans option d’achat pour rejoindre la Real Sociedad en janvier.

Le classement de la Real Sociedad pourrait dicter son choix

Au Pays Basque, il retrouve du temps de jeu (18 matches toutes compétitions confondues, 111 minutes, 1 but) et réalise des bonnes performances. Le club de Liga aimerait le conserver. Mais selon les informations du Mundo Deportivo, Rafinha veut attendre la fin de saison et une possible qualification en coupe d’Europe de la Real Sociedad pour prendre sa décision. Le joueur ne serait pas contre rester à la Real, mais dans ce cas-là, le club basque devra négocier avec Rafinha pour que ce dernier baisse son salaire. Le PSG ne s’opposera pas à un départ de son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2023 conclut Mundo Deportivo.