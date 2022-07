Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 juillet 2022. La victoire du PSG pour son premier match amical face à Quevilly-Rouen (2-0), les premiers enseignements à tirer de ce succès, la liste pour la tournée au Japon, Hugo Ekitike bientôt officialisé, le dossier Renato Sanches va s’accélérer et la grave blessure de Marie-Antoinette Katoto.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à une interview de Christophe Galtier. Les meilleurs extraits de l’entretien seront à retrouver dans quelques minutes sur notre site. Autre actualité qui est traitée par le quotidien sportif : la victoire du coach parisien lors de son premier match amical face à Quevilly-Rouen Métropole (2-0). Un succès acquis sans difficulté et avec quelques cadres absents (Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Neymar notamment). Et comme annoncé par le coach lors de sa présentation, une défense à trois (Marquinhos, Abdou Diallo et Sergio Ramos) était alignée lors de la première période. Après la pause, le nouvel entraîneur parisien est revenu à un schéma en 4-3-3 avec la présence de nombreux jeunes dans le onze. « Le PSG s’est ainsi imposé dans la douceur, avec un but sur penalty de Ramos (33e), puis un petit exploit individuel de Gassama (54e). » À noter la première belle sortie de Vitinha sous ses nouvelles couleurs ou encore les présences de Sergio Ramos et Juan Bernat dès le premier match de préparation, après une saison 2021-2022 compliquée sur le plan physique. De son côté, Christophe Galtier « s’est évertué à demander à ses joueurs de jouer haut afin de déséquilibrer plus rapidement un bloc bas et compact comme l’était celui du club normand. »

Autre évènement majeur de ce vendredi, la liste dévoilée par le PSG pour la tournée au Japon, avec quelques surprises. Comme attendu, certains indésirables ne seront pas du voyage comme Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler. D’autres sont bien présents dans le groupe des 25 joueurs à l’image d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. Dans un premier temps, le défenseur sénégalais ne devait pas participer à ce voyage, comme convenu avec Luis Campos, afin de faciliter un possible transfert. Mais, il a finalement appris sa convocation juste après le match amical face à Quevilly-Rouen. Concernant le groupe retenu, le duo Campos-Galtier aurait aimé faire venir deux ou trois recrues au Japon. « Mais à l’exception d’Hugo Ekitike, le duo ne pourra compter sur aucune autre recrue. » Si Renato Sanches est d’accord pour rejoindre Paris, « les discussions entre le PSG et le LOSC, presque à l’arrêt, pourraient reprendre en début de semaine », rapporte L’E. Concernant Gianluca Scamacca, le PSG ne veut toujours pas répondre aux exigences élevées de Sassuolo (50M€) et « l’écart reste conséquent. » Pour le dossier Milan Srkiniar (Inter Milan), il « tarde à être finalisé. » Face à ce contexte, Christophe Galtier a été puisé dans la liste des indésirables afin de compléter son groupe comme Thilo Kehrer, pour faire office de doublure à Achraf Hakimi, ou encore les deux Titis, Eric Dina Ebimbe et Arnaud Kalimuendo, dont les avenirs sont incertains chez les Rouge & Bleu.

Dans le quotidien sportif, il est également question d’Hugo Ekitike. Présent à la Factory (siège social du club) ce vendredi, l’attaquant de 20 ans va rejoindre le club de la capitale dans les heures à venir contre un chèque de 36M€, bonus compris, en provenance du Stade de Reims. Depuis plusieurs semaines, l’international U20 français avait pour objectif de rejoindre Paris, « quitte à faire patienter poliment les dirigeants de Newcastle, passés les premiers à l’action début juin. » Mais tout s’est emballé ces dernières heures pour une arrivée dans la capitale. Il s’est ainsi retrouvé ce vendredi après-midi à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine afin de passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de cinq ans. Dans le détail, le prix fixe devrait avoisiner les 28,5M€. À cela s’ajoutent des bonus à hauteur de 7M€. Soit une somme légèrement inférieure à celle de Newcastle (32M€+5M€ de bonus). « Avec lui, Galtier possède un joueur complet : technique des deux pieds, déroutant dans les duels, doté d’une bonne lecture de jeu et à l’aise dans le jeu de transition comme celui de possession », détaille L’Equipe. De son côté, Hugo Ekitike devra convaincre le staff pour obtenir un temps de jeu conséquent, mais vivra un rêve éveillé aux côtés de ses idoles Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Enfin, L’Equipe revient sur la blessure de Marie-Antoinette Katoto. Touchée gravement au genou lors de la victoire de la France face à la Belgique (2-1) ce jeudi, l’attaquante des Féminines du PSG souffre d’une fissure du ménisque et d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Une blessure qui met fin prématurément à son Euro avec les Bleues. Elle fera son retour en France ce matin « et devrait être opérée dans les prochains jours, avant plusieurs mois loin des terrains. » Quelques heures après cette mauvaise nouvelle, l’internationale française s’était présentée devant ses coéquipières à l’entraînement et a échangé quelques mots avec le reste du groupe. Désormais, Corinne Diacre devra composer sans son attaquante phare des derniers mois. De son côté, la joueuse avait à coeur de disputer sa première grande compétition internationale après une saison de haut vol au PSG et en équipe de France (48 buts en 49 matches).

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur les prochaines recrues du mercato des Rouge & Bleu. Si l’arrivée d’Hugo Ekitike devrait bientôt être officialisée, les dirigeants parisiens vont sans doute finaliser le recrutement de Renato Sanches (LOSC) en début de semaine prochaine. Les deux recrues pourront venir renforcer l’effectif lors de la tournée au Japon. Concernant l’attaquant rémois, il va parapher un contrat de cinq ans et « devrait toucher un salaire supérieur à l’offre qu’il avait reçue de Newcastle, qui lui proposait 250 000 euros par mois. » Chez les Rouge & Bleu, l’avant-centre d’1m90 devrait occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé. Pour le dossier Renato Sanches, « le transfert est en voie de finalisation entre Olivier Létang, le président des Dogues, et Antero Henrique, chargé des négociations. » Un transfert qui pourrait être finalisé autour des 12M€. Ainsi, l’international portugais devrait être une nouvelle recrue parisienne après avoir satisfait aux exigences de la visite médicale. Le joueur de 24 ans voulait absolument retravailler avec le duo Campos-Galtier qu’il avait côtoyé au LOSC, et ce malgré le fort intérêt de l’AC Milan à son égard. « Comme Ekitike, le défi parisien l’intéresse davantage et en privé, ces deux néo-Parisiens ne cachent pas leur impatience de se fondre dans le décor le plus rapidement possible. » Après la venue de Vitinha, l’objectif des dirigeants parisiens est de renforcer l’entrejeu. En effet, les milieux actuels, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe et Gana Gueye, sont invités à quitter le club cet été. Toujours selon les informations du Parisien, Robert Lewandowski (33 ans) ne rejoindra pas le PSG cet été et prend la direction du FC Barcelone, qui devrait dépenser une somme avoisinant les 50M€ pour s’attacher les services de l’attaquant du Bayern Munich.

Le quotidien francilien tire les premiers enseignements de la victoire du PSG face à Quevilly-Rouen (2-0) en match amical. Et pour sa première sur le banc parisien, Christophe Galtier a fait appel à un groupe de 22 joueurs avec deux équipes différentes sur les deux périodes. Lors du premier acte, de nombreux cadres étaient présents à l’image de Gigio Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or a fait bonne impression en se montrant actif sur le terrain. Il a notamment provoqué le penalty, transformé par Sergio Ramos. De son côté, Vitinha disputait son premier match avec ses nouvelles couleurs. Et le Portugais « a fait bonne impression, créant du jeu balle au pied. » En seconde période, les Titis, Warren Zaïre-Emery et Djeidi Gassama, ont montré de belles qualités. Désormais, les Parisiens vont participer à la Japan Tour. « L’effectif décollera dans l’après-midi pour 13h30 de vol pour une tournée estivale de 10 jours et trois nouveaux matchs amicaux au programme. »