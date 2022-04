Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 avril 2022. La fracture entre les Ultras parisiens et la direction du club, les Argentins du PSG en difficulté dans la capitale, un possible turn-over face à Angers en Ligue 1.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la fracture entre le PSG et ses ultras. Depuis l’élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions, les ultras parisiens ont exprimé leur mécontentement au Parc des Princes avec des sifflets, chants hostiles, banderoles et grève des encouragements. Et dimanche lors du Classico, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de rester silencieux dans les tribunes, une attitude qui n’a pas été comprise par les joueurs et l’entraîneur, à l’image du capitaine Marquinhos qui s’est exprimé à ce sujet après la victoire face à l’OM : « L’ambiance, honnêtement, je ne m’attendais pas à ça. C’était un Classique. Ce n’était pas le moment de faire ça. On comprend, mais il fallait laisser la fierté et l’orgueil de côté ce soir. Ils ne l’ont pas fait. En tant que joueur, je ne suis pas d’accord. » Et l’ambiance dans les tribunes du Parc des Princes ne risque pas d’évoluer lors des prochains matches. En effet, le club et le CUP sont toujours en conflit tandis que les autres tribunes « ne comprennent pas toujours où les ultras veulent en venir, comme si d’autres gouffres se créaient au sein de la galaxie parisienne et de ses 50 000 fans réunis dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. » Il reste donc un mois avant la fin du championnat pour espérer un début de réconciliation entre les différentes parties.

Le quotidien francilien évoque également la relation actuelle entre le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et le Collectif Ultras Paris. Depuis plusieurs semaines, le CUP réclame des changements au sein du club (sportive et commerciale) tandis qu’en face, la direction parisienne « fait la sourde oreille. » Et pour tenter de remédier à ce problème de dialogue, l’ancien président du CUP, Romain Mabille, a retrouvé son poste. « Le nouveau responsable a initié son nouveau mandat en appelant au dialogue et à la recherche d’une solution. » Il a notamment adressé une lettre à Nasser al-Khelaïfi, qui avait eu un rôle important pour le retour des Ultras au Parc des Princes en 2016. Cependant, le président parisien a été touché par les critiques du CUP à son égard ces dernières semaines « et il n’a pas très envie de donner des gages à ses contempteurs. » En effet, les responsables du club jugent irrecevables les demandes du CUP, « comme celles de pouvoir échanger régulièrement avec les joueurs ou donner leur avis sur la couleur des maillots. » Ainsi, les réunions qui devaient avoir lieu entre les différentes parties ont été suspendues.

De son côté, L’Equipe met en avant la fin de l’ère argentine au PSG. Souvent symbole de l’attractivité parisienne, les internationaux argentins du PSG (Leandro Paredes, Angel Di Maria, Leo Messi et Mauro Icardi) voient leur avenir s’écrire en pointillés dans la capitale française. Ainsi, à l’exception de Leo Messi que le club souhaite conserver, les autres Argentins « sont soit sur le départ (Di Maria), soit aimablement conviés à aller voir ailleurs (Icardi, Paredes). » Une situation complètement différente par rapport au début de l’ère QSI où « Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Angel Di Maria ou Giovani Lo Celso, un peu plus tard, symbolisaient le nouveau pouvoir d’attraction du PSG. » Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin, Angel Di Maria a déçu cette saison en étant titularisé qu’à cinq reprises en 2022, avec quelques blessures au passage. Pour l’heure, il n’est pas question de renouveler son contrat, lui qui était arrivé au club en 2015. Autre preuve de son déclassement dans la hiérarchie, Mauricio Pochettino a préféré Mauro Icardi en fin de match face à l’OM, laissant ainsi « El Fideo » sur le banc.

Concernant le numéro 9 parisien, son feuilleton extra-sportif avec sa femme et agent, Wanda Nara, « avait agacé à tous les échelons du club, de Leonardo aux supporters, en passant par de nombreux salariés. » Cependant, l’attaquant de 29 ans a un contrat jusqu’en 2024 et se plaît bien à Paris, « mais il figure clairement parmi ceux dont le club souhaite se débarrasser cet été. » Enfin, Leandro Paredes possède encore un an de contrat au PSG (juin 2023). Blessé jusqu’à la fin de saison, le milieu de terrain a décidé de se faire opérer de sa pubalgie en partie pour ne pas compromettre un éventuel départ cet été en cas d’offre intéressante. De plus, le quotidien sportif rajoute que l’Argentin est un « personnage clivant dans le vestiaire. Les francophones et assimilés estiment qu’il endosse un peu trop facilement le rôle de chien de garde de Messi, quand les Sud-Américains l’apprécient particulièrement. » Acheté 47M€ en janvier 2019, Leandro Paredes n’a jamais justifié ce montant et est souvent critiqué, y compris en interne. L’hiver dernier, Tottenham avait montré un intérêt à son égard et « il se peut que cet été, d’autres clubs de Premier League reviennent à la charge. » De plus, à l’approche de la Coupe du monde 2022, l’ancien de l’AS Roma cherchera à avoir du temps de jeu, au PSG ou ailleurs.

Enfin, le quotidien sportif se penche sur la prochaine rencontre du PSG à Angers (ce mercredi à 21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et pour ce match de milieu de semaine, Mauricio Pochettino devrait effectuer un turn-over. Ainsi, cet affrontement face aux Angevins pourrait permettre de voir certains jeunes au coup d’envoi ou en cours de match comme Xavi Simons, Edouard Michut ou Eric Dina Ebimbe. De son côté, Sergio Ramos pourrait également être titularisé à la place de Presnel Kimpembe. Concernant Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Ander Herrera, ils doivent reprendre l’entraînement cette semaine. Pour rappel, Neymar Jr est suspendu pour le match face au SCO tandis que Leandro Paredes et Julian Draxler sont indisponibles pour cause de blessure.