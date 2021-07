Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce jeudi 22 juillet 2022 : la victoire d’une équipe hybride (et très rajeunie) sur le fil 2-1 contre Augsbourg, en amical à Orléans. Cela alors que le Trophée des champions arrive. Paris affrontera le Losc à Tel-Aviv dans dix jours.

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, “a pu entendre les timides applaudissements du public et sentir l’odeur des frites et des merguez, hier, dans une atmosphère qui donnait enfin l’impression d’une rentrée pour les Parisiens… mais avec une liste d’absents longue comme la file d’attente à la buvette”, commente L’Equipe. Il faut dire qu’il manquait Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Danilo, Paredes, Wijnaldum, Verratti, Di Maria, Sarabia, Mbappé et Neymar. Parmi les acteurs de ce match contre Augsbourg, El Chadaille Bitshiabu (1,96m, 16 ans) “qui fait encore quelques bêtises”, mais qui “a montré davantage d’assurance et de confiance que Thilo Kehrer.” Au milieu de terrain, Xavi Simons (18 ans) “semble de plus en plus mature tactiquement”, sa technique faisant le reste, juge le journal sportif. Devant, Ismaël Gharbi (17 ans), “ailier très remuant, est une belle promesse”. Pour le prochain match, samedi à 19 heures contre le Genoa, toujours à Orléans, “les retours d’Hakimi, Ramos, Herrera, Rafinha ou Kurzawa ne sont pas garantis.” Ce qui est certain, c’est que Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum, qui effectuent leur reprise ce matin juste avant Danilo Pereira et Presnel Kimpembe, n’en seront pas. “Ils ne devraient pas l’être davantage pour le déplacement à Faro (Portugal), mardi, afin d’y affronter le Séville FC ni pour défier Lille, le 1er août, puisque Pochettino a laissé entendre qu’il ne convoquerait pas de joueur ayant repris tardivement. De quoi donner encore quelques opportunités aux Titis de briller.”

Du côté du Parisien, on a vu une “victoire brouillonne, acquise sur le tard”, et on lance un “Vivement le retour des tauliers !” Le journal francilien estime qu’Abdou Diallo a été une des rares satisfactions avec Keylor Navas qui “a envoyé des signaux très positifs alors qu’une concurrence féroce s’annonce avec Donnarumma.” Désormais, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, “notamment, sont espérés sur le pré” car si “les jeunes Xavi Simons, Bitshiabu et Gharbi montrent de bonnes choses à chacune fois, dès que le niveau s’élève, il apparaît délicat de s’appuyer uniquement sur leur spontanéité et leur insouciance.” Concernant Sergio Rico, absent du groupe hier, il a été “préservé en vue d’un futur départ.”

Positif au Covid-19 jeudi dernier, Achraf Hakimi avait dû faire l’impasse sur le match contre Chambly samedi (2-2). Mais alors qu’il devait observer un isolement de 10 jours, le latéral droit marocain (22 ans) était de retour au Camp des Loges hier. Comme le rapporte Le Parisien, pas de retour à l’entraînement collectif, il s’entraîne en individuel. Mais alors pourquoi ce retour si rapide ? Le quotidien francilien fait savoir “qu’au club, on parle plus d’un simple passage viral.” L’ancien interiste n’a aucun symptôme et a rapidement été testé négatif. Il pourrait retrouver l’entraînement collectif dimanche ou en début de semaine prochaine assure le Parisien. En ce qui concerne Sergio Ramos, qui n’a finalement pas joué contre Augsbourg, le staff parisien “prend tout son temps pour qu’il retrouve toutes ses capacités physiques.”