Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 septembre 2022. La complémentarité du duo Verratti-Vitinha au milieu de terrain, le Portugais va mieux avant le choc face à la Juventus Turin, les retrouvailles entre Nasser al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, un match particulier pour Jean-Claude Blanc et l’importance de l’équilibre d’équipe.

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si le duo Vitinha-Verratti réussira à montrer la même complémentarité sur la scène européenne. Toujours titularisé par Christophe Galtier lorsqu’il le pouvait, ce double pivot « dégage l’impression d’être parmi les meilleurs d’Europe du moment. » Touché au genou face au FC Nantes samedi, l’optimisme est de mise pour une participation de Vitinha face à la Juventus ce mardi, à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Après avoir vu cette paire dominer sans soucis en Ligue 1, « l’envie de la voir se soumettre à l’épreuve européenne est profonde, forcément. » En effet, les deux profils sont différents et complémentaires notamment dans leur déplacement et leur utilisation du ballon. Si Marco Verratti aura tendance à effectuer plusieurs touches de balle avant de lâcher le ballon, le Portugais, de son côté, a la faculté à jouer le plus souvent en une touche. Reste désormais à savoir si cette complémentarité peut s’étendre en Ligue des champions, compétition peu fréquentée par Vitinha depuis le début de sa carrière (6 matches).

XI probable du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha (ou Renato Sanches), Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien sportif rappelle également que le PSG a dévoilé les 23 joueurs qui participeront à la phase de groupes 2022-2023 de Ligue des champions. Sans surprise, Mauro Icardi n’est pas inscrit. En effet, l’international argentin est invité à trouver une porte de sortie et s’entraîne à l’écart du groupe professionnel depuis plusieurs semaines. Dans cette liste A, le club de la capitale a seulement retenu 23 joueurs au lieu des 25 autorisés. « S’il y a quatre éléments formés au club nécéssaire (Kimpembe, Letellier, Lavallée, Mbappé), seulement six formés en France (Ekitike et Mukiele en plus) sont présents, contre huit requis. »

L’Equipe évoque aussi l’animosité entre les deux présidents, Nasser al-Khelaïfi (PSG) et Andrea Agnelli (Juventus), suite à l’épisode de la Super Ligue européenne. Pourtant, avant cet évènement qui avait secoué le monde du football, les deux patrons s’entendaient plutôt bien. « Leur parcours dans le monde des affaires et leur vision commune d’un foot-business les ont assez logiquement rapprochés. » Ainsi, ils se côtoyaient souvent lors des réunions de l’Association européenne des clubs (ECA) et de l’UEFA. Mais cette amitié a volé en éclats en avril 2021 avec la volonté de douze clubs (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool) de venir concurrencer la Ligue des champions. « Présent au début des négociations, le PSG ne faisait plus partie des membres fondateurs, comme le Bayern Munich, et a soutenu ardemment l’UEFA face à cette fronde. » Un épisode qui a finalement permis à Nasser al-Khelaïfi d’occuper la présidence de l’ECA en lieu et place d’Andrea Agnelli. Et au contraire de son homologue italien, le patron du PSG laisse plus souvent la parole à l’ensemble des clubs « Il a su vaincre une certaine méfiance à son égard et organise de nombreuses consultations. » Si Andrea Agnelli a tenté de renouer contact avec Nasser al-Khelaïfi récemment, ce dernier n’a jamais répondu, précise L’E. Et cette rencontre entre le PSG et la Juventus ce mardi permettra donc des retrouvailles entre les deux hommes.

L’Equipe fait également un focus sur Jean-Claude Blanc. L’actuel directeur général du PSG a joué un rôle important à la Juventus il y a quelques années. De 2005 à 2011, il a occupé plusieurs fonctions chez la Vieille Dame en passant d’administrateur à directeur général puis président du club. Il a aussi été l’un des grands artisans de la création du Juventus Stadium. Recruté par le PSG en 2011, l’ancien étudiant d’Harvard a connu des hauts des des bas chez les Rouge & Bleu comme en 2018 avec le dossier du fichage ethnique ou encore les incidents au moment des célébrations du titre de champion de France en 2013. De plus, il a peu à peu perdu de son pouvoir dans le domaine sportif, notamment cet été avec les arrivées de Luis Campos et Antero Henrique. « Le directeur général continue de faire le lien avec les ultras et tente de tenir le budget. Mais son impact sur le développement de la marque PSG et les revenus a diminué. » Actuellement, il supervise surtout l’achèvement du futur centre d’entraînement à Poissy.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce prochain match face à la Juventus en Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu avancent avec une certaine confiance avant cette rencontre européenne. En effet, il est rare ces dernières années que le PSG avance avec autant de garanties. Si la saison passée, les victoires s’enchaînaient de manière laborieuses, « cette fois, le cap paraît beaucoup plus clair et la détermination plus affirmée. Paris ressemble déjà à une équipe. Une rareté à ce stade de la saison. » Et pour cause, Christophe Galtier peut compter sur un trio offensif Neymar-Messi-Mbappé en feu. Au contraire de la saison passée, les trois attaquants sont en forme au même moment. Mais la plus grosse surprise se nomme Leo Messi. Après une saison d’adaptation, La Pulga montre une forme étincelante sur le terrain. Il est le seul attaquant à avoir débuté toutes les rencontres. « Le staff se dit sidéré par la qualité de ses entraînements depuis début juillet, avec un attaquant totalement épanoui, toujours aussi discret dans le vestiaire mais beaucoup plus souriant que l’année dernière », décrypte LP.

Le PSG peut aussi s’appuyer sur un duo Galtier-Campos qui réalise pour l’instant un sans-faute dans le management sportif. Ils ont su adapter le schéma tactique aux qualités des joueurs, tout en acceptant un certain déséquilibre avec une équipe portée vers l’offensive. En effet, à l’exception des trois défenseurs centraux, les sept autres joueurs sont impliqués dans la construction du jeu. Même si une amélioration reste encore à être effectué sur le côté droit, « les bases sont d’ores et déjà assimilées par tous. »

Le quotidien francilien donne également des nouvelles de Vitinha, victime d’un coup sur le genou face au FC Nantes. En effet, le Portugais a passé des examens médicaux ce dimanche matin qui n’ont rien décelé de grave. Même s’il ressent encore une gêne, le milieu de terrain de 22 ans sera de nouveau évalué ce lundi en vue d’une participation au match de Ligue des champions.

Enfin, Le Parisien fait un focus sur l’importance de l’équilibre d’équipe à l’approche du match de Ligue des champions. En effet, Christophe Galtier devra trouver le juste milieu entre sa grande force offensive et la solidité défensive. Si la puissance d’attaque du PSG a bien été mise en avant avec 28 buts en 7 matches, la défense s’est montrée à certains moments fragile sur les attaques adverses. En effet, Gigio Donnarumma a réalisé plusieurs arrêts cette saison (7 à Toulouse et 8 contre Lille). Mais les Rouge & Bleu restent tout de même sur deux clean-sheets consécutifs, chose saluée par le capitaine Marquinhos : « Cela donne de la confiance. Même si notre équipe est très offensive, on arrive à bien gérer les occasions adverses. C’est important d’être efficace derrière, parce que devant on a de la grande qualité et on sait que nos attaquants vont sûrement mettre au moins un ou deux buts. » Depuis le retour de la tournée au Japon, le staff a effectué de nombreuses sessions vidéo afin de corriger les difficultés observées dans la gestion de la profondeur. « Le staff sait que tout n’est pas parfait, mais il se réjouit de l’état d’esprit du groupe qui tire jusqu’à présent dans le même sens. »