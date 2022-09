Le PSG poursuit son marathon de matches. Après avoir parfaitement négocié ses deux déplacements à Toulouse (3-0) et à Nantes (3-0), le club de la capitale se concentre désormais sur son entrée en lice en Ligue des champions. En effet, les hommes de Christophe Galtier affrontent ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport) la Juventus Turin – au Parc des Princes – dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes.

Deux matches à domicile pour le PSG

Et dès ce lundi, veille de match, les Rouge & Bleu seront au centre des attentions avec une séance d’entraînement ouverte aux médias à partir de 11 heures au Camp des Loges. L’occasion de voir si Vitinha, sorti sur blessure face aux Nantais, sera présent ou non. Plus tard dans la journée, Christophe Galtier et Kylian Mbappé se présenteront dans l’auditorium du Parc des Princes à partir de 17h45 afin de répondre aux questions des médias avant le choc européen face à la Juventus.

Après le match face à la Vieille Dame, les joueurs du PSG bénéficieront d’une journée de repos avant de retrouver le chemin de l’entraînement jeudi afin de préparer le match de la 7e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois 29, ce samedi à 17h au Parc des Princes. Par la suite, les champions de France continueront leur préparation pour une autre semaine à deux matches. Voici ci-dessous le programme de la semaine chargé des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG