Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 mai 2022. Deux Parisiens récompensés aux Trophées UNFP, le discours de Kylian Mbappé sur son futur et ses objectifs, l’excellent bilan financier des Rouge & Bleu, l’absence de Gueye face à Montpellier fait parler, l’avenir toujours flou de Marie-Antoinette Katoto et la victoire des Parisiennes en finale de Coupe de France.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les propos de Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Élu meilleur joueur de Ligue 1 (la troisième fois d’affilée après 2019 et 2021) lors de la cérémonie des Trophées des UNFP, l’attaquant du PSG a continué à entretenir le flou autour de son futur, lui dont le contrat prend fin en juin prochain avec les Rouge & Bleu. Mais l’international français a également confié que son choix était quasiment fait et que sa décision était imminente. « Il est toujours ballotté, écartelé entre le club de la capitale qui fait tout pour le prolonger et le Real Madrid qui lui déroule le tapis rouge. En coulisses, la lutte fait rage depuis des mois. » Le joueur avait notamment entretenu le suspense ces dernières semaines lors de ses différentes prises de parole.

Si la cérémonie des Trophées UNFP pouvait être une belle vitrine pour annoncer sa décision, le numéro 7 du PSG a préféré remercier tous les acteurs de la Ligue 1, son club, ses partenaires et son entraîneur et a ainsi évité de rééditer son erreur de 2019. « J’ai fait cette erreur il y a trois ans de m’accaparer cette cérémonie. Je veux rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Le Championnat français a longtemps été décrié et cette année on a donné du plaisir, il y a beaucoup d’équipes qui ont joué du beau football », a déclaré le joueur de 23 ans hier soir au Pavillon Gabriel. Mais, il a quand même confié qu’il avait quasiment pris sa décision et que son annonce devrait avoir lieu avant le rassemblement de l’Equipe de France, qui doit débuter le 28 mai prochain.

Concernant Gianluigi Donnarumma, il a également été récompensé pour sa première saison en Ligue 1. Malgré 17 matches disputés en championnat, le portier italien a été élu par ses pairs pour le trophée du meilleur gardien de la saison. Une belle récompense pour l’Italien de 23 ans qui avait déjà remporté le Trophée Yachine du meilleur gardien du monde 2021 plus tôt dans la saison. Jusqu’à son match retour face au Real Madrid en Ligue des champions, le champion d’Europe 2021 « avait été irréprochable et avait livré des prestations de haut vol » malgré sa rotation dans les buts avec Keylor Navas. « C’est mon premier prix en France, j’espère en gagner beaucoup d’autres. C’était une année fantastique pour moi et je tiens à remercier tous les joueurs qui étaient à mes côtés lors de ce parcours. Je remercie aussi ceux qui ont voté pour moi », a déclaré l’international italien. Il figure par ailleurs dans l’équipe type de l’UNFP aux côtés de trois autres Parisiens : Marquinhos, Nuno Mendes et Kylian Mbappé.

XI type des trophées UNFP : Donnarumma – Clauss, Marquinhos, Saliba, Nuno Mendes – S.Fofana, Tchouaméni, Payet – Terrier, Ben Yedder, Mbappé

Dans le quotidien sportif, il est également question de l’avenir de Marie-Antoinette Katoto. Désignée meilleure joueuse de D1 Arkema hier soir, l’attaquante parisienne avait également participé plus tôt dans la soirée à la victoire des Féminines du PSG face à Yzeure (8-0) en finale de Coupe de France avec un triplé. Mais ces dernières semaines, il est surtout question de son avenir. En effet, son contrat avec les Rouge & Bleu prend fin en juin prochain. De leur côté, son entraîneur et ses partenaires espèrent encore évoluer avec elle l’année prochaine. Cependant, « son avenir est encore en suspens et hier, elle ne s’est pas exprimée, malgré son triplé et son rôle prédominant dans cette finale, pour éviter d’évoquer une nouvelle fois son prolongation qui tarde à se concrétiser. » Il y a quelques semaines, la Titi avait indiqué qu’il y avait un désaccord entre elle et le club. Elle avait notamment fait savoir qu’elle ne voulait plus jouer avec Kheira Hamraoui.

Enfin, L’Equipe évoque la bonne saison du PSG sur le plan financier. Malgré un exercice 2021-2022 décevant, notamment avec une nouvelle désillusion en Ligue des champions, le club de la capitale « n’a jamais généré autant de recettes. Elles devraient flirter avec les 700 millions d’euros au 30 juin. » Au niveau des sponsoring, le PSG a été rejoint pas onze nouveaux partenaires (Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Sports Water, Dior, Geekvape, PlayBetR, Volt, Big Cola). Au total, les revenus sponsoring vont progresser de 13% cette saison et dépasser la barre des 300M€ annuel (310M€). Concernant le sponsor principal du maillot, Qatar Airways va probablement prendre la place de All « pour une somme équivalente (entre 60 et 70 M€ par saison) ou légèrement supérieure. »

De plus, l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier a boosté les finances du PSG. « Le merchandising en a particulièrement bénéficié puisque le chiffre d’affaires de la saison passée (41 M€) a été réalisé en… une demi-saison. » Même si la défaite face au Real a un peu freiné ces chiffres, une progression de 40% est attendue par rapport à la saison précédente et permettrait ainsi aux Rouge & Bleu de toucher 60M€. Le club de la capitale est également l’un des clubs qui vend le plus de maillot dans le monde avec Manchester United. Autre donnée importante, l’augmentation des recettes lors des jours de match. Après deux saisons marquées par la pandémie de Covid-19, le PSG connaîtra une augmentation de 42% « par rapport à la dernière année de référence, 2019-2020, et cela représente 132 M€ de revenus, contre 93 M€ auparavant. » Seul point faible de ce bilan financier : les droits TV qui seront moindres notamment en raison de l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions.

De son côté, Le Parisien évoque l’absence d’Idrissa Gueye lors de Montpellier-PSG. Convoqué par Mauricio Pochettino mais absent de la feuille de match, la non-présence de l’international sénégalais fait parler. « Comme l’an dernier, il n’a pas souhaité s’associer à la Journée de lutte contre l’homophobie. » Depuis quatre ans, la Ligue se mobilise à l’approche de la journée contre l’homophobie (17 mai). Et pour la deuxième année consécutive, un flocage arc-en-ciel était porté par les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Cependant, le milieu de 32 ans a refusé de porter cette tunique. « Un refus motivé par des convictions religieuses, ce qui n’a pas manqué de déconcerter et d’attrister plusieurs participants au déplacement du PSG. » Au sein de son entourage, on refuse tout commentaire en évoquant simplement « un sujet sensible. » Pour les Rouge & Bleu, cette situation reste assez complexe. « En France, un employeur ne peut pas interdire au salarié d’avoir une conviction religieuse, et toute sanction ou discrimination en raison de la religion du salarié est illégale. Mais, la religion ne peut pas être un motif de refus d’exécution des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché. » Cependant, il n’est pas possible de forcer un joueur à enfiler un maillot qu’il refuse de porter. Ce qui explique le choix du staff d’envoyer Idrissa Gueye en tribune lors de la victoire face à Montpellier (4-0).

Le quotidien francilien revient également sur le discours de Kylian Mbappé lors des Trophées UNFP. Si l’international français a indiqué qu’il allait bientôt donner sa décision pour son avenir, il est également revenu sur ses objectifs de fin de saison avec le PSG (finir meilleur buteur et passeur de L1), lors du dernier match contre le FC Metz le 21 mai prochain. « On espère une super fête avec les supporters la semaine prochaine, c’est ce qui nous a un peu manqué dernièrement. Mais c’est vrai que c’est l’enjeu du match. Si je peux tout rafler je ne vais pas me priver. J’ai des exigences très élevées au niveau personnel, et il faut sans cesse s’améliorer et pousser un peu plus le plafond. »

Enfin, Le Parisien met en lumière la victoire des Féminines du PSG en finale de Coupe de France face à Yzeure (8-0). Largement au-dessus du club de D2, les Parisiennes ont remporté leur troisième titre dans cette compétition après 2010 et 2018. « Auteur d’un parcours brillant jusqu’ici (Lyon, Montpellier et Fleury éliminés), le PSG a disputé l’épreuve à l’envers avec cette affiche contre les amatrices en finale. Mais son succès est mérité. » Grâce à un triplé de Marie-Antoinette Katoto, des doublés d’Ashley Lawrence et Sara Däbritz et un but de Paulina Dudek, les Parisiennes n’ont montré aucune pitié face au club de deuxième division. « On aurait pu marquer dès la première seconde. C’était le message qu’on voulait faire passer à Yzeure, mais il fallait mettre du rythme et de la vérité », a déclaré le coach Didier Ollé-Nicolle après la rencontre. Après la D1 Arkema la saison passée, les Féminines du PSG remportent un trophée pour la deuxième année consécutive. « Cette Coupe vient aussi redonner le sourire à une équipe secouée depuis novembre dernier par l’affaire Hamraoui. »