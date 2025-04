Talk CS : Le 11 parfait du PSG pour éviter le piège Aston Villa

Pour le compte des quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG reçoit Aston Villa ce mercredi 9 avril (21h sur Canal +) au Parc des Princes. A un peu plus de 48h du coup d’envoi, penchez-vous sur l’avant-match en vidéo.

Après avoir réalisé une des plus belles performances de son histoire européenne en huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le Paris Saint-Germain affronte une nouvelle équipe britannique en quart de finale : Aston Villa. Si sur le papier les Villans restent une équipe à la portée des Parisiens, l’actuel sixième de Premier League a tout de même les moyens de s’ériger en piège pour le club de la capitale. Ainsi, Luis Enrique devra trouver la bonne formule pour s’en extirper et se faciliter la tâche au Parc des Princes. Dans ce contexte, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont réaliser l’avant-match dans la dernière vidéo YouTube sur la chaîne Canal Supporters Paris. A retrouver en intégralité par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !