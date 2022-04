Le PSG va très certainement remodeler son effectif cet été. L’un des points chauds du mercato estival devrait être le milieu de terrain. Bien fourni dans ce secteur, le club de la capitale n’a pas de joueurs indispensables dans ce secteur de jeu à part Marco Verratti. Danilo Pereira réalise tout de même une bonne saison alors que les autres n’arrivent pas à s’imposer comme le troisième maillot fort de l’entrejeu Rouge & Bleu. Les noms de Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouameni ont été avancés pour venir épauler l’Italien. Mais ces derniers jours, une vieille piste a refait surface, celle de Sergej Milinkovic-Savic.

Après sept ans à la Lazio, l’international serbe devrait quitter le club romain cet été. Deux clubs seraient intéressés pour s’attacher ses services, Le PSG et Manchester United. Mais selon Il Messaggero, il aurait une destination en tête pour son futur, la Juventus Turin. La raison ? Il se rapprocherait de son frère – Vanja – qui joue au Torino mais également de son compatriote Dušan Vlahović. La Juve serait prête à faire une offre de 45 millions d’euros plus trois joueurs, Nicolo Rovella, Luca Pellegrini et Daniele Rugani. Mais le quotidien romain explique que la Lazio préfère le vendre à United ou au PSG, qui serait toujours le favori dans ce dossier. Il s’appuie sur une rencontre entre Nasser al-Khelaïfi et Sergej Milinkovic-Savic à Paris lors d’un court séjour du milieu de terrain dans la capitale française. Leonardo est fan du joueur depuis longtemps. De son côté, la Repubblica explique que le milieu de terrain (27 ans) a bien donné sa priorité à la Juventus Turin – qui lui propose un salaire de 3,5 millions d’euros par an ainsi qu’une grosse commission à son agent, Mateja Kezman – mais que le PSG serait le seul club prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table.