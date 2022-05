Une offre à venir du PSG pour Ekitike

La saison 2021-2022 du PSG a pris fin ce week-end et de nombreux changements vont avoir lieu chez les Rouge & Bleu après un exercice décevant sur le plan sportif. Et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 est le premier signe de la reconstruction attendue chez les champions de France. À cela s’ajoutent les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino (pas encore officialisés) et la prochaine arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif. Après avoir réorganisé l’organigramme du club, le board parisien devra aussi se pencher sur le mercato. Et outre le dégraissage d’effectif, le PSG devra se renforcer en attaque, notamment avec le départ d’Angel Di Maria et les avenirs incertains de quelques joueurs (Julian Draxler, Mauro Icardi, Pablo Sarabia…). Dans cette optique, le club de la capitale pourrait jeter son dévolu sur l’un des futurs talents du football français.

Le PSG prêt à formuler une offre de 45M€ pour Hugo Ekitike

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait prêt à formuler une offre pour l’attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. Sous contrat avec le club champenois jusqu’en 2024, l’attaquant de 19 ans a réalisé une belle saison avec son club formateur (11 buts et 5 passes décisives toutes compétition confondues), malgré une 12e place en Ligue 1. Sans surprise, de nombreux clubs sont intéressés par son profil à l’image de Newcastle, qui était déjà proche de le signer lors du mercato hivernal. Et le club anglais reste sur les rangs pour s’attacher les services du natif de Reims. Mais d’autres clubs sont également intéressés : le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Manchester United et l’Inter Milan sont à l’affût sur cette piste. De son côté, le PSG fait également partie des prétendants pour l’international U20 français.

Le joueur favorable à une arrivée au PSG

Toujours selon le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, le PSG serait même en avance sur ses concurrents dans ce dossier. « C’est Luis Campos qui a pris les choses en main dans ce dossier et qui le pilote. » Les Rouge & Bleu seraient prêt à formuler une offre de 45M€ pour Hugo Ekitike. Le profil du joueur colle parfaitement à la nouvelle politique de recrutement du PSG qui vise à engager des jeunes joueurs français avec une marge de progression. Toujours selon FM, l’avant-centre de 19 ans se montre emballé par une arrivée au PSG afin de côtoyer l’une de ses inspirations, Kylian Mbappé. « Une chose est sûre, Luis Campos n’a pas de temps à perdre et prend déjà les sujets mercato à bras le corps, à commencer par celui du remplaçant de Mauro Icardi. » À noter qu’avec ses 10 buts en Ligue 1, Hugo Ekitike est le meilleur buteur de moins de 20 ans des cinq grands championnats européens.

Temps de jeu 2021-2022 d’Hugo Ekitike*

Ligue 1 – 24 matches disputés (1.275 minutes) – 10 buts et 4 passes décisives

– 24 matches disputés (1.275 minutes) – 10 buts et 4 passes décisives Coupe de France – 2 matches disputés (97 minutes) – 1 but

*Source : Transfermarkt