[VIDEO] PSG, Luis Enrique, réseaux… face à face avec Daniel Riolo

Daniel Riolo est l’un des journalistes qui commentent l’actualité du PSG quasiment quotidiennement à la radio. Il n’hésite pas à donner son avis, qui est régulièrement critiqué.

Meilleur club d’Europe après une année 2025 historique, le PSG est dans l’actualité quotidiennement. Il fait les débats des émissions de télévision et de radio, et enflamme aussi les réseaux sociaux. L’un des journalistes qui suscitent le plus de réactions sur ses prises de paroles concernant le PSG, Daniel Riolo. Ses propos sur Marco Verratti ou encore Luis Enrique ont enflammé les réseaux sociaux.

Dans la dernière vidéo de Canal Supporters : PSG, Luis Enrique, réseaux… face à face avec Daniel Riolo, le journaliste débat avec notre journaliste Jonathan Bensadoun. Les sujets sont nombreux, de Luis Enrique, à l’année XXL du PSG, en passant par Kylian Mbappé, les bad buzz, les polémiques ou bien encore les réseaux sociaux. La vidéo à est retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.