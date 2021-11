Avant la dernière trêve internationale de 2021, le PSG a parfaitement négocié son déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Victorieux, les Parisiens se sont montrés fébriles en fin de match alors qu’ils menaient 3-0. Mais avant cela, les Rouge & Bleu ont réalisé quelques grandes actions collectives à l’image du troisième but signé Kylian Mbappé. Des actions qui devraient avoir lieu de manière un peu plus récurrente selon Habib Beye.

« Un PSG en maîtrise avant les buts bordelais ? Oui. Après, ce qui peut nous manquer parfois c’est la vitesse d’exécution comme cette action (le 3ème but). C’est exactement ce qu’on voudrait voir du PSG de façon un peu plus récurrente. Parce que là, il y a un mouvement à trois (Herrera, Wijnaldum et Mbappé) et surtout une attaque de la deuxième ligne. Je pense à Wijnaldum qui profite de l’espace et de l’intervalle créé. Le mouvement des Parisiens était de toute beauté et a été fait en vitesse », a exposé Habib Beye après la rencontre sur le plateau de Canal Plus. « Souvent on dit que le PSG joue mal, mais au-delà de jouer mal c’est la vitesse et l’intensité qu’ils mettent. Lorsqu’ils sont posés et qu’ils ont des espaces, on se dit que sur les sorties de balle ils sont très propres. Ce qu’on aimerait voir, c’est un peu plus de tempo, de vitesse et de percussion comme on l’a vu avec Wijnaldum (sur l’action du but). »

Pour Habib Beye, le PSG n’a pas besoin d’avoir de la rigueur pendant toute la rencontre pour gagner en Ligue 1. « On l’a vu cette saison quand même. On l’a vu cette saison au Parc des Princes où ils ont maîtrisé un match qui a été difficile face à Manchester City, où vous avez eu l’intensité et l’implication des attaquants au niveau défensif. Vous avez la performance qui montre que le PSG est capable de. Après, est-ce qu’ils sont capables de le garder match après match. On se répète encore une fois, ils n’ont pas besoin forcement d’aller dans cette intensité-là pour gagner des matches en Ligue 1. Donc, on a parfois un match qui peut être mitigé où l’exigence est de rigueur, mais le PSG marque encore trois buts et gagne le match. »