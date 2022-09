Des retours à l’entraînement du PSG avant le match à Nantes

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la sixième journée. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Christophe Galtier se sont entraînés une dernière fois au Camp des loges ce vendredi matin. Une séance durant laquelle deux joueurs ont fait leur retour.

Carlos Soler présent pour sa première séance

Lors des 15 premières minutes ouvertes aux médias, on a pu voir que Carlos Soler, qui a été officialisé hier par le PSG, était bien présent pour participer à son premier entraînement avec les Rouge & Bleu. Avant-dernier renfort du club de la capitale, Fabian Ruiz a participé à son deuxième entraînement. Touché au mollet et forfait pour le déplacement à Toulouse, Presnel Kimpembe a participé à la séance collective tout comme Pablo Sarabia, victime d’un gros coup à la jambe gauche à l’entraînement avant la rencontre contre les Toulousains. Les titis El Chadaille Bistshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi étaient également présents. Indésirables, mais qui n’ont pas encore trouvé de point de chute, Mauro Icardi et Rafinha n’était pas présents.