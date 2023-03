Donnarumma : « L’équipe donne tout, elle met son coeur, son âme »

Le Paris Saint-Germain vient de perdre son septième match de l’année 2023 contre Rennes aujourd’hui au Parc des Princes. Présent sur le terrain cet après-midi, Gianluigi Donnarumma s’est expliqué auprès du journal L’Équipe. Le portier italien est conscient que lui et ses coéquipiers doivent faire mieux même s’il précise que toute l’équipe se donne à fond sur le terrain.

« On doit faire mieux »

« On doit mieux aborder les matches. On doit faire mieux sur le plan du caractère et de l’intensité. La qualité, on l’a mais on doit s’améliorer sur ces points-là. Ça ne me réjouit pas qu’on ait subi autant de défaites mais il faut regarder devant et tout faire pour s’améliorer (…) Tous les entraînements sont de grande intensité, on travaille au maximum pour le reproduire en match. Sur certaines situations de jeu cela peut être compliqué, on doit s’améliorer là-dessus. L’équipe donne tout, elle met son coeur, son âme. On donne tous notre maximum (…) Ç’a été un match difficile, il nous manquait pas mal de joueurs mais on ne cherche pas d’excuses. Dans ce type de match, on doit faire mieux, on doit gagner surtout pour tous les supporters qui nous soutiennent, qui sont toujours derrière nous. Maintenant on va partir en sélection. À notre retour, on devra tout faire pour retrouver notre meilleur niveau »