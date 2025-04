Dunkerque / PSG : les compositions officielles

Ce mardi soir (21h10 sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG défie l’USL Dunkerque en Coupe de France avec pour objectif de valider son ticket pour la finale de la compétition. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG est à une marche du Stade de France. Avec une voie royale pour défendre son titre le 24 mai prochain, le club de la capitale devra d’abord se défaire de l’USL Dunkerque (Ligue 2) ce mardi soir en demi-finales de Coupe de France. Face à un adversaire qui a déjà fait tomber trois équipes de l’élite (AJ Auxerre, LOSC et Stade Brestois), Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe très compétitive.

Kvaratkshelia et Mbaye malades et absents de dernière minute

Tombés malade en début d’après-midi, Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye sont les absents de dernière minute et ne font pas partie de la feuille de match par précaution. Les deux joueurs rentrent directement à Paris. Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes est aligné. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves sont associés. Enfin, pour l’attaque, le coach parisien a décidé de faire confiance au trio 100% français : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match USL Dunkerque / Paris Saint-Germain

Demi-finales de Coupe de France – Horaire : 21h10 – Stade : Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy de Lille – Diffuseurs : France 2 & beIN SPORTS 1 – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Nicolas Rainville et Wilfried Bien

Le XI de Dunkerque : Jaouen – Georgen, Sangante (c), Sasso, Kondo – Queiros – Al Sadd, Skyttä, Bardeli, Yassine – Courtet Remplaçants : Fernandez-Veliz, Tejan, Essimi Ateba, Pitu, Sekongo, Bammou, Kone, Linguet, Abner

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola Remplaçants : Donnarumma, Kimpembe, F.Ruiz, G.Ramos, L.Hernandez, Mayulu, Pacho, Mouquet

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola