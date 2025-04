Le PSG renverse Dunkerque et file en finale de Coupe de France

Ce mardi soir, le PSG affrontait l’USL Dunkerque avec pour ambition de valider son ticket pour la finale de Coupe de France.

Dans son nouveau marathon de matches, le PSG se retrouvait ce mardi à Lille pour défier l’USL Dunkerque en demi-finales de Coupe de France. Avec une voie royale pour défendre son titre, le club de la capitale devait venir à bout d’une formation de Ligue 2 qui a déjà fait tomber trois clubs de l’élite (AJ Auxerre, LOSC et Stade Brestois). Et Luis Enrique ne voulait pas de mauvaise surprise et avait décidé l’aligner une équipe très compétitive avec un trio offensif Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Dès le début du match, le PSG a montré ses intentions d’étouffer l’USL Dunkerque mais n’a pas profité de ce temps fort à l’image du tir non-cadré de Désiré Doué au second poteau après un centre de Nuno Mendes (5e). Mais cette saison, le club de la capitale a décidé de souffrir énormément sur coup de pied arrêté et a été puni sur la première situation des Maritimes. Sur un coup-franc, l’ancien Titi, Alec Georgen, a dévié au premier poteau. Une déviation qui a profité à son coéquipier Sasso qui, avec l’aide de la transversale, a trompé Matvey Safonov (1-0, 7e). Après cette ouverture du score, l’USLD a remis son bloc bas et les joueurs de Luis Enrique ont tenté vainement des frappes lointaines sans danger pour le gardien Jaouen. Les Rouge & Bleu auraient dû bénéficier d’un penalty pour une main évidente après un tir contré de Désiré Doué mais aucune intervention du VAR (16e). Et le PSG va une nouvelle fois se faire punir dans le domaine aérien. Sur un long dégagement du gardien Jaouen, Marquinhos est battu dans le duel aérien puis Nuno Mendes a manqué son intervention défensive. Un cadeau offert à Al-Sadd qui a doublé la mis pour le club de Ligue 2 (2-0, 27e). Une mission qui devenait de plus en plus difficile pour les tenants du titre mais qui continuaient à pousser. Et finalement, le serial buteur, Ousmane Dembélé est parvenu à réduire la marque d’une frappe puissante juste avant la pause (2-1, 45e). De quoi redonner espoir au PSG pour la seconde période.

Avec un changement dès le retour des vestiaires (entrée de Gonçalo Ramos et sortie de Warren Zaïre-Emery), le PSG a rapidement remis le score à égalité grâce à son capitaine Marquinhos, parfaitement trouvé au second poteau sur un centre d’Ousmane Dembélé (2-2, 48e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont remis un pressing intense face à une équipe dunkerquoise épuisée physiquement. Et à force de pousser, les joueurs de Luis Enrique ont pris pour la première fois l’avantage dans cette rencontre. Après une combinaison avec Bradley Barcola, Désiré Doué a inscrit un nouveau but sur une frappe lointaine déviée (3-2, 62e). Sans vraiment être mis en danger, les Parisiens ont tué tout suspense en fin de rencontre grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé (4-2, 90’+6). Mené 2-0, le PSG est parvenu à renverser cette rencontre et valide donc son ticket pour la finale de la Coupe de France le 24 mai prochain au Stade de France.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Le PSG est déjà très haut sur le terrain et montre directement ses intentions d’ouvrir rapidement le score.

5′ La voici la première occasion du match du PSG. Après une grosse possession de balle face au bloc bas de Dunkerque, Nuno Mendes arrive à trouver Doué au second poteau sur un centre. La reprise du néo-international français passe au-dessus. Les Parisiens étouffent les Dunkerquois en ce début de match.

7′ Ouverture du score de l’USL Dunkerque (1-0). Sur un coup franc, Georgen dévie de la tête au premier poteau qui profite à Sasso. Au second poteau, le défenseur de l’USLD trompe Safonov avec l’aide de la barre transversale.

12′ Désormais, l’USL Dunkerque se remet en bloc bas et les Parisiens butent sur la défense resserrée de la formation de Ligue 2 à l’image de la frappe contrée de Dembélé.

14′ Servi par J.Neves à droite, Doué frappe et Jaouen détourne. L’attaquant parisien était finalement signalé en position de hors-jeu sur la passe du Portugais.

16′ Trouvé dans la surface, la frappe de Doué est contrée. Les Parisiens réclament le penalty après cette frappe déviée de la main. Pas de penalty sifflé… la main semblait pourtant évidente.

21′ La frappe croisée de Dembélé passe à côté du poteau de Jaouen. Les Parisiens poussent pour égaliser.

27′ Deuxième but pour l’USL Dunkerque (2-0). Sur un dégagement du gardien, les Parisiens sont dominés dans le duel aérien à l’image de Marquinhos et le ballon arrive sur Al-Sadd qui trompe Safonov. Quelle faiblesse dans le domaine aérien.

30′ La frappe lointaine de J.Neves est captée par Jaouen.

34′ Nouvelle frappe lointaine, cette fois-ci de Dembélé. Mais ça passe au-dessus.

37′ Après avoir éliminé Georgen, Barcola centre à ras de terre mais personne à la réception.

38′ Les Parisiens poussent pour réduire la marque avant la pause. Le centre d’Hakimi est repoussé difficilement par le gardien.

39′ Nouvelle frappe de Dembélé, mais Jaouen capte sans soucis.

45′ BUTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (2-1). Trouvé sur un long ballon de Vitinha dans son couloir droit, Hakimi remise sur Dembélé. La frappe puissante du numéro 10 parisien ne laisse aucune chance à Jaouen.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+2 La frappe de Vitinha est détournée par la tête d’un joueur de Dunkerque. La réduction de l’écart a redonné des ailes aux Rouge & Bleu.

45’+3 Dunkerque était proche de profiter d’une erreur de Beraldo, mais le Brésilien se rattrape bien et détourne en corner.

45’+4 Sur le corner qui suit, le PSG se montre encore très fébrile dans le domaine aérien. Heureusement sans conséquence.

45’+4 C’est la pause dans cette demi-finale de Coupe de France. Très fébrile dans le domaine aérien, le PSG est mené au score (2-1) mais a réussi à réduire le score juste avant la pause grâce à Dembélé.

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Warren Zaïre-Emery cède sa place à G.Ramos.

48′ EGALISATION DU PSG PAR MARQUINHOS (2-2). Après un corner joué en deux-temps, Dembélé réalise un centre au second poteau pour le capitaine parisien, qui croise parfaitement sa tête.

50′ Le PSG était proche de la douche froide. Sur un centre, la tête de Skyttä passe juste à côté du poteau de Safonov. Les Parisiens encore battus dans les duels aériens.

57′ Après une feinte de corps réussie face à son adversaire, Dembélé frappe fort dans un angle fermé, Jaouen détourne difficilement.

60′ Le PSG pousse très fort pour prendre l’avantage dans cette rencontre. L’USL Dunkerque est recroquevillée devant ses cages.

62′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEE (3-2). Pour la première fois du match, les Parisiens prennent l’avantage. Après une combinaison avec Barcola, la frappe lointaine de Doué est déviée par un défenseur et trompe Jaouen.

65′ La frappe lointaine d’Hakimi est captée par Jaouen.

66′ Coup-franc indirect pour Dunkerque. Brisard estime qu’Hakimi a donné volontairement un ballon en retrait à Safonov. Bammou tente une frappe directe mais c’est détourné en corner. Ce dernier ne donnera rien malgré des difficultés dans les airs.

76′ Après un jeu dans les petits espaces dans la surface adverse, Hakimi tir finalement et Jaouen détourne en corner.

76′ Deuxième changement pour le PSG. Barcola cède sa place à F.Ruiz.

77′ La frappe enroulée de Doué passe juste à côté du poteau de Jaouen.

78′ Le centre-tir de Doué est détourné en corner.

80′ Doué fait très mal dans cette seconde période. Malgré deux joueurs sur son dos, le numéro 14 du PSG réussit à centrer mais Jaouen est vigilant.

81′ Carton jaune pour Beraldo après une charge irrégulière sur un attaquant de Dunkerque.

86′ La frappe de Tejan finit dans le petit filet extérieur de Safonov. Beraldo a une nouvelle fois manqué d’agressivité.

90′ Nouveau changement pour le PSG. Doué cède sa place à Pacho. Changement défensif pour cette fin de rencontre.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Le PSG pensait marquer un quatrième but après une action confuse mais Dembélé était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

90’+4 BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DEMBELE (2-4). Sur un long dégagement de Pacho, la défense se manque et Dembélé se présente seul face à Jaouen. Le numéro 10 parisien trompe sans soucis le portier adverse.

90’+6 C’est terminé. Mené 2-0, le PSG est parvenu à renverser l’USL Dunkerque en seconde période pour une victoire finale 4-2. Les Parisiens filent en finale de Coupe de France.

Feuille de match USL Dunkerque / Paris Saint-Germain

Demi-finales de Coupe de France – Horaire : 21h10 – Stade : Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy de Lille – Diffuseurs : France 2 & beIN SPORTS 1 – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Nicolas Rainville et Wilfried Bien – Buts : Sasso (7e), Al-Sadd (27e), Dembélé (45′, 90’+4), Marquinhos (48e), Doué (62e) – Carton : Beraldo (81e)

Le XI de Dunkerque : Jaouen – Georgen, Sangante (c), Sasso, Kondo – Queiros (Sekongo, 88e) – Al Sadd (Bammou, 58e), Skyttä (Raghoubert, 81e), Bardeli, Yassine (Essimi, 88e) – Courtet (Tejan, 81e) Remplaçants : Fernandez-Veliz, Tejan (81e), Essimi (88e), Pitu, Sekongo (88e), Bammou (58e), Kone, Linguet, Abner, Raghoubert (81e)

: Jaouen – Georgen, Sangante (c), Sasso, Kondo – Queiros (Sekongo, 88e) – Al Sadd (Bammou, 58e), Skyttä (Raghoubert, 81e), Bardeli, Yassine (Essimi, 88e) – Courtet (Tejan, 81e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (G.Ramos, 46e), Vitinha, J.Neves – Doué (Pacho, 90e), Dembélé, Barcola (F.Ruiz, 76e) Remplaçants : Donnarumma, Kimpembe, F.Ruiz (76e), G.Ramos (46e), L.Hernandez, Mayulu, Pacho (90e), Mouquet

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (G.Ramos, 46e), Vitinha, J.Neves – Doué (Pacho, 90e), Dembélé, Barcola (F.Ruiz, 76e)