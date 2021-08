Echos divers sur le dossier Messi / PSG

Lundi, Lionel Messi (34 ans) a passé la journée à son domicile de Castelldefels. Bien que l’attente à Paris soit énorme, il n’y avait toujours pas d’accord total entre le PSG le joueur hier. Mais l’environnement de Leo Messi a admis que l’offre écrite du Paris Saint-Germain était satisfaisante.

“Des aspects doivent être regardés à la loupe, des points sur lesquels il y a encore des désaccords à résoudre”, rapporte le Mundo Deportivo. Il est question de salaire et de droit à l’image. Au FC Barcelone, l’Argentin en était le propriétaire. “En ce sens, il faut aussi parler d’un autre détail : Leo porte du Adidas tandis que Nike est l’équipementier du PSG, avec même une ligne dédiée à Jordan.” Le média catalan ajoute que la star de 34 ans “ne voyagera pas tant que son père et ses avocats n’auront pas donné leur accord au contrat avec le PSG. Cela ne devrait pas être imminent, même s’il n’est pas exclu qu’il y ait une issue plus rapide que prévu puisque le club parisien est pressé d’officialiser la signature de l’Argentin.” La journaliste Veronica Brunati parlait elle d’une annonce de signature avec le PSG à partir de 10 heures… avant de se raviser à 10h31 (voir ci-dessous).

Hier soir l’émission La Porteria de Betevé parlait d‘un retour dans la partie du Barça. Ce que les directeur des sports du journal catalan La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, a repoussé : il n’y aura pas de marche arrière. Le clan Messi a depuis démenti cette information, il n’y a rien avec le FC Barcelone, c’est bel et bien fini. Ce que le club azulgrana a confirmé au Mundo Deportivo. Il n’y pas eu de tentative du Barça, ce n’est qu’une recherche de buzz…