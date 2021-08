Le Real Madrid “estime que la signature de Lionel Messi par le PSG est le levier pour pouvoir faire venir Kylian Mbappé cet été. Une fois l’Argentin signé, le club attend un geste de Paris pour négocier.” C’est ce qu’explique le journal sportif madrilène AS à ses lecteurs ce mardi. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas renouvelé. Ce qui est un problème sportif et financier pour Paris puisque le Bleu est le joueur le plus cher du marché. “Le refus répétés de Mbappé ne font que pointer vers la solution de la vente”, écrit Carlos Forjanes. “La position de Florentino Pérez a toujours été de faire preuve de tact pour ne pas provoquer la colère des actionnaires qatariens du club. A partir de là et pas avant, un geste d’al-Khelaifi ou de Leonardo sera attendu pour poser les bases de la négociation pour Mbappé.” A Madrid on pense que le PSG pourrait régler le problème de la pression économique qui pèse sur lui en vendant la star française, que les dirigeants franciliens pourraient faire ce calcul si Kylian Mbappé refusait toujours de prolonger malgré Hakimi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et… Messi.