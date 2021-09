Fernandez : « On ne peut pas rester insensible à Messi »

Luis Fernandez a tout connu au PSG. Joueur, entraîneur et dirigeants, l’actuel consultant BeIN Sports est resté très attaché aux Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à l’émission Football Culture de Foot Mercato et Foot.fr, il a évoqué la fois où il a failli faire signer Zinedine Zidane au PSG. « Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J’ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n’était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende. »

Luis Fernandez qui a aussi évoqué l’arrivée de Lionel Messi au PSG. « Messi est motivé. Je vois Messi nous régaler, nous enthousiasmer. On ne peut pas rester insensible à Lionel Messi. Je n’ai aucune crainte, Messi va réussir au Paris Saint-Germain. »