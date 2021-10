Débat CS – Wijnaldum peut-il devenir un titulaire indiscutable au PSG ?

Arrivé libre de tout contrat après cinq saisons passées à Liverpool, Georginio Wijnaldum ne réussit pas ses débuts avec le PSG. Après avoir enchaîné les titularisations en début de saison, l’international néerlandais n’apparaît plus dans le onze de départ de Mauricio Pochettino et entre en cours de match. De son côté, le sélectionneur des Pays-Bas – Louis van Gaal – commence à s’inquiéter du temps de jeu du milieu de 30 ans. « Bien sûr que je suis inquiet. J’en ai d’ailleurs discuté avec lui à son arrivée aujourd’hui. Mais ce n’est pas non plus alarmant. »

De son côté, le joueur doit faire face à la concurrence d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, deux hommes forts du début de saison, ainsi qu’au retour de Marco Verratti. Alors pensez-vous que Georginio Wijnaldum peut s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG ? Dans quel système de jeu peut-il exploiter pleinement ses qualités ? Partagez votre avis dans les commentaires.