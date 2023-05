Après une semaine mouvementée avec des nouvelles affaires extra-sportives, le PSG s’est imposé contre Troyes (1-3) en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club de la capitale de reprendre six points d’avance en tête du championnat. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier a souligné l’importance de ce succès dans la course au titre.

« Évidemment que cela fait du bien. Ces derniers temps à domicile, c’est compliqué. C’est un peu mieux à l’extérieur. On arrive dans des matches non pas décisif mais déterminant pour l’obtention du titre. Il ne faut rien lâcher. On suit les résultats des concurrents. Avec la victoire hier soir de Lens, ils se sont rapprochés. Il faut que l’on maintienne un certain écart. Je trouve que l’on a été sérieux ce soir, discipliné. La victoire est logique même si on peut toujours regretter le but concédé. Dans cette période-là, après notre grosse contre-performance contre Lorient et la bagarre pour aller chercher le titre, il était important de l’emporter et on l’a emporté de bonne manière. »

« Il fallait que nos deux milieux puissent se projeter »

Le coach du PSG qui a également évoqué le match de Vitinha, buteur ce soir. « Je l’ai beaucoup appelé ? Oui, c’était pour qu’il aille entre le piston et le central avec une animation différente quand il y a l’absence de Leo. Il fallait que nos deux milieux puissent se projeter. On avait identifié qu’il y avait une zone à cet endroit-là où Baldé avait un moment de relâchement pour défendre et qu’il y avait une supériorité numérique à pouvoir exploiter avec Zaïre-Emery et Vitinha. C’était voulu, on l’avait travaillé. Après, ça va contre nature parce que Viti est un joueur qui a souvent le ballon dans les pieds et qui est souvent joueur de soutien. Il a fallu aller un peu le chercher pour qu’il puisse prendre la profondeur. Ça lui a réussi et ça nous a réussi.

« Très content d’être l’entraîneur du PSG »

Christophe Galtier qui a enfin été questionné sur les semaines folles du PSG et s’il s’imaginait vivre ça quand il a signé l’été dernier. « La première chose que j’ai envie de dire c’est que je suis très content d’être l’entraîneur du PSG, croyez-moi. Je sais que c’est difficile. Je n’aurais jamais imaginé que l’on ait une deuxième partie de championnat aussi difficile avec beaucoup d’absences, beaucoup de blessures et des blessures importantes qui ont arrêté la saison de plusieurs joueurs. On fera un bilan à un certain moment. L’objectif est d’aller chercher le titre mais je me répète encore une fois, je suis très heureux d’être l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Les discussions avec Luis Campos avant la rencontre ? On parlait des cinq derniers matches. Après le match on parlait des quatre derniers matches. Pas plus pas moins. »