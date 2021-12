Djeidi Gassama brille avec l’équipe U19 du PSG. Le jeune attaquant (18 ans) a marqué sept buts et délivré une passe décisive en quatorze matches de championnat et cinq buts et deux passes décisives en six matches de Youth League. Le titi parisien a un rêve, intégrer l’équipe première des Rouge & Bleu.

« Quand j’arrive au PSG qu’est-ce que je pense ? Déjà faire ma place et ensuite gagner ma place chez les pros, aller là-bas, être bon à tous les entraînements et gagner des minutes en Ligue 1, explique Gassama pour Free Ligue 1. Mes ambitions, c’est d’intégrer le groupe, d’être footballeur professionnel ici et aller chercher la Ligue 1. On sait qu’à Paris c’est difficile. Il y a beaucoup de compétition. Il faut faire reposer les joueurs et c’est là qu’il y a des opportunités à saisir.«

Le titi du PSG qui a évoqué ses modèles. « J’aime beaucoup Mbappé, sa finition, ses appels, sa qualité de dribble. Coman aussi, j’aime bien. Sa vivacité, les duels en un contre un, il est dur à défendre. Les entraînements avec les pros ? Il y avait tout le monde. Tu voyais Neymar, Messi, Mbappé…C’était bien. Le niveau est plus élevé, tu dois tout donner à chaque entraînement, c’est comme si tu étais en match. »