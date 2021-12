Le PSG a eu une année 2021 extrêmement marquante sur le terrain mais aussi en-dehors. Entre un parcours mémorable en Ligue des Champions, avec les éliminations du FC Barcelone et du Bayern Munich et la victoire contre Manchester City en phase de poules, mais aussi et surtout un mercato XXL, les Parisiens ont sans cesse occupé l’espace médiatique. On peut rajouter à cela la Copa America et l’Euro, qui ont rythmé l’été de nombreux joueurs Rouge & Bleu. Le site officiel du club de la capitale a partagé les chiffres de recherches les plus populaires en France et dans le monde entier sur le site internet Google.

Déjà mondialement, le PSG est la 3e équipe de sports la plus recherchée derrière le Real Madrid et Chelsea.

Au niveau national – en France – Kylian Mbappé a été le sportif le plus cité sur le site moteur de recherche. On peut expliquer cela par ses performances exceptionnelles en club, son été tumultueux où il a voulu quitter Paris pour Madrid et son Euro moyen avec les Bleus.

En Italie, Gianluigi Donnarumma a été la quatrième personnalité la plus recherchée du pays. On rappelle que le gardien de but a quitté son club formateur – l’AC Milan – pour rejoindre les Rouge & Bleu, a été élu meilleur joueur du championnat d’Europe des Nations et a soulevé le trophée en étant décisif en finale.

Du côté de l’Argentine, le Paris Saint-Germain apparaît comme le club de football le plus recherché, et la cinquième recherche la plus effectuée localement. La sélection a remporté la Copa America avec deux joueurs officiellement au PSG, Leandro Paredes et Angel Di Maria (buteur en finale). Le véritable événement de cette année pour le club de la capitale a été le fait d’accueillir la légende Leo Messi. Une arrivée qui a fait parler dans le monde entier.

Enfin au Brésil, Paris a été le club étranger plus recherché et le quatrième club de football le plus recherché derrière trois clubs de football locaux.