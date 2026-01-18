L’arbitre du match entre le PSG et le Sporting désigné

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting pour la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Troisième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a encore deux matches pour valider sa place dans le top 8. Il pourrait faire un très grand pas dans ce sens avec son déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting CP dans le cadre de la septième journée mardi soir. Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Anthony Taylor. L’homme en noir de 47 ans sera assisté par Gary Beswick et Adam Nunn.

À lire aussi : : La suspension de Lucas Hernandez réduite par l’UEFA

Il n’avait plus arbitré depuis la saison 2023 / 2024

Robert Jones officiera en tant que quatrième arbitre alors que la VAR a été confiée à Jarred Gillett et Michael Salisbury. Cette saison, Monsieur Taylor n’a arbitré ni le PSG ni le Sporting CP. Pour retrouver trace d’un match du PSG arbitré par Anthony Taylor, il faut remonter à la saison 2023 / 2024 et la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-0). Les statistiques du PSG lorsqu’il est arbitré par l’arbitre anglais sont quatre victoires, un nul et trois défaites. Cette saison, Monsieur Taylor a été au sifflet de 24 matches. Il a distribué 93 cartons jaunes et un carton rouge direct. Il a également sifflé sept penaltys.

Les matches du PSG arbitrés par Anthony Taylor