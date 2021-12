Le XI d’Or CS – Votez pour les 3 attaquants de l’année 2021

En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or secteur par secteur. Après les gardiens, les latéraux droits, les défenseurs centraux et les latéraux gauche, et les milieux de terrains, place désormais à la dernière catégorie, les attaquants. Sept candidats sont à citer : Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Lionel Messi, Pablo Sarabia et Moise Kean.

Moise Kean

En difficulté à Everton, Moise Kean avait rejoint le PSG à l’été 2020 sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L’attaquant italien a très vite intégré le vestiaire parisien et ses performances sur le terrain ont suivi. Lors de ses sept premiers matches, il avait marqué 5 buts. L’attaquant italien a été retrouvé son football dans la capitale française et réalisé de très beaux matches, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Buteur lors de la large victoire du PSG au Camp Nou en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, il a un peu moins joué en seconde partie de saison en C1. En quarts de finale contre le Bayern, il a joué respectivement 19 et 17 minutes avant de ne jouer qu’une seule des deux demi-finales contre City (28 minutes à l’Etihad). Malgré cela, il a réalisé une très bonne saison sous le maillot Rouge & Bleu avec 41 matches pour 17 buts et 1 passe décisive. L’attaquant aurait aimé poursuivre l’aventure avec le PSG mais les dirigeants parisiens n’ont pas réussi à convaincre Everton de le laisser filer même si le club anglais le prêtera finalement pour deux ans à la Juventus Turin l’été dernier.

Pablo Sarabia

Pablo Sarabia a rejoint le PSG à l’été 2019 en provenance du FC Séville. L’Espagnol a joué régulièrement lors de sa première saison sous le maillot Rouge & Bleu avec de très belles performances et des buts importants, comme celui contre le Real Madrid en phase de poules de la Ligue des Champions (2-2). Lors de cette première saison, il s’est offert un record en marquant au moins un but lors de ses cinq premiers matches en Coupe de France. En fin de saison, il comptabilise 40 matches pour 14 buts et 7 passes décisives. Lors de sa deuxième saison, Pablo Sarabia joue pratiquement le même nombre de matches (37) mais est moins décisif en terme de statistiques (7 buts, 4 passes décisives). Cet été, l’international espagnol a vu arriver Lionel Messi. Sachant que son temps de jeu allait baisser, il a préféré prendre la direction du Sporting, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, afin de jouer régulièrement. Un bon choix pour lui, étant titulaire indiscutable au sein du club portugais avec 22 matches pour 6 buts et 5 passes décisives. Pablo Sarabia qui est tout de même le 7e meilleur buteur du PSG en 2021.

Mauro Icardi

Arrivé en toute fin de mercato d’été 2019 sous la forme d’un prêt avec option d’achat de l’Inter Milan, Mauro Icardi a tout explosé dès ses premiers mois sous le maillot du PSG. Il a enchaîné les matches et les buts. Sa complémentarité avec Neymar et Kylian Mbappé sautant aux yeux. À cette époque-là, il faisait partie des meilleurs attaquants du monde. Sa deuxième partie de saison avait été coupée par la pandémie du Coronavirus. En 2019-2020, il aura participé à 34 matches pour 20 buts et 4 passes décisives. Avec de telles statistiques, le PSG a décidé de lever sa clause libératoire (50 millions d’euros). Mais depuis deux ans, l’Argentin est beaucoup moins performant et joue moins aussi. Il n’est plus titulaire indiscutable et avec la concurrence en attaque, il ne commence pas les gros matches. Il rentre en fin de match ou bien reste sur le banc. Cette saison, il a participé à 20 matches pour seulement 9 titularisations. Il a marqué cinq buts dont celui à Lyon dans les dernières secondes – qui a offert la victoire – et contre Lorient, pour arracher le nul. Ses problèmes extra-sportifs avec sa télénovela avec sa femme et agent – Wanda Nara – ont aussi plombé son début de saison.

Angel Di Maria

Angel Di Maria joue actuellement sa septième saison sous le maillot du PSG. L’international argentin est l’un des meilleurs parisiens depuis plusieurs années. El Fideo est le quatrième fantastique de l’attaque des Rouge & Bleu. Malgré cela, il est l’un des joueurs qui jouent le plus chaque saison. Capable de réaliser de très bons matches, il est aussi capable de passer à côté d’autres. Cette saison, il a participé à 16 rencontres pour trois buts et cinq passes décisives. Angel Di Maria est le meilleur passeur de l’histoire du PSG avec 109 offrandes mais aussi le 8e meilleur buteur de l’histoire – à égalité avec Neymar – avec 90 réalisations.

Neymar

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar n’a jamais eu la chance de pouvoir jouer une saison entière. Lors de ses deux premières saisons, il a été victime de deux graves blessures qui lui ont fait manquer de très nombreux mois de compétition. En quatre ans et demi, le Brésilien n’a joué « que » 130 matches pour 90 buts et 49 passes décisives. Cette saison, il a participé à 14 matches pour trois buts et trois passes décisives. Après un début de saison un peu difficile, il retrouvait petit à petit son niveau – notamment lors du match à Bordeaux où il avait été très bon avec un doublé – avant sa grave blessure contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier qui l’éloigne des terrains pour encore quelques semaines.

Lionel Messi

Ça a été l’un des plus gros chocs du mercato estival. Après plus de 20 ans sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG libre de tout contrat. La Pulga a eu du mal à s’acclimater à son nouveau club et son nouvel environnement. Il aura fallu attendre son quatrième match sous le maillot Rouge & Bleu pour le voir inscrire son premier but, et quel but, contre Manchester City le 28 septembre lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En C1, il a marqué cinq buts en cinq matches. L’international argentin a plus de mal en Ligue 1 où il n’a marqué qu’un seul but en 11 matches. Il a déjà touché 6 fois les poteaux en championnat, leader dans ce domaine. Lors de cette première partie de saison, il a ainsi participé à 16 matches toutes compétitions confondues pour 6 buts et 5 passes décisives.

Kylian Mbappé

C’est de très loin le meilleur attaquant du PSG depuis plusieurs mois. Il y a un PSG avec et un PSG sans son numéro 7. L’international français porte les Rouge & Bleu et est impliqué sur plus de la moitié des buts parisiens depuis le début de la saison. En 24 matches cette saison, il est décisif sur 30 buts (15 buts, 15 passes décisives). Il est largement le meilleur buteur du PSG en 2021 avec 43 réalisations, très loin devant Mauro Icardi et ses 16 buts. Depuis plusieurs mois, il a aussi changé un peu son jeu et se montre très souvent altruiste avec ses coéquipiers. Troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 147 buts, il ne lui reste que neuf buts pour égaler Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place derrière Edinson Cavani et ses 200 buts. Avec son rythme actuel, nul doute qu’il dépassera très rapidement le géant Suédois.

