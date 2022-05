Bodmer juge la première saison de Messi avec le PSG

Après son nouveau match nul concédé dans son antre face à l’ESTAC Troyes (2-2, 36e journée de Ligue 1), le PSG devra encore se frotter à deux adversaires avant de conclure sa saison : ce samedi 14 mai face au MHSC et, une semaine après, la réception du FC Metz. Deux rencontres qui pourraient peut-être permettre à Lionel Messi d’améliorer quelque peu ses statistiques jugées faméliques pour un joueur de sa trempe par certains observateurs.

Un coup de maître, mais pas à tous les niveaux…

Certains d’entre eux ne sont, en effet, pas tendres avec l’international argentin. Sur les ondes de RMC, Mathieu Bodmer a livré son ressenti sur l’exercice 2021-2022 de la Pulga. Et pour l’ancien milieu de terrain du PSG si d’un point de vue marketing son arrivée fut sans conteste une réussite, on ne peut nullement faire le même constat sportivement parlant : « Sportivement, oui, c’est un échec. Il possède des statistiques intéressantes pour un joueur lambda (4 buts et 13 passes décisives en Ligue 1, NDLR). J’aurais aimé avoir de telles statistiques. Mais là, on parle de Lionel Messi. On l’a connu avec des saisons à 50 buts, faire des choses incroyables en portant son équipe. Aujourd’hui il a bientôt 35 ans, on ne reverra plus jamais le même Lionel Messi. On sait que le PSG accorde beaucoup d’importance au marketing et, là, son arrivée n’est pas du tout un échec. Les dirigeants sont très contents de cette partie là, comme à l’époque avec la venue de David Beckham. Avec Lionel Messi, le PSG a franchi une nouvelle étape en termes d’image. «