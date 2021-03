La course pour le titre de champion de France 2020-2021 de Ligue 1 s’annonce intense entre le LOSC (62 pts), le PSG (60 pts), l’OL (59 pts) et l’AS Monaco (55 pts). Dans cette lutte, Mauricio Pochettino aura besoin d’un effectif étoffé pour le championnat en vue des prochaines échéances du club de la capitale. Les Rouge et Bleu peuvent notamment compter sur leurs joueur cadres. Voici ci-dessous les statistiques des joueurs du PSG en Ligue 1, après 28 journées de championnat disputées.

Statistiques 2020-2021 des joueurs du PSG en Ligue 1*

Gardiens : Keylor Navas : 20 matches disputés (1.755 minutes) : 10 buts encaissés, 13 clean-sheets Sergio Rico : 8 matches disputés (674 minutes) : 6 buts encaissés, 5 clean-sheets Alexandre Letellier : 0 match disputé Marcin Bulka (prêté à la Berrichonne de Châteauroux) : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé



Défenseurs / latéraux : Presnel Kimpembe : 19 matches disputés (1.500 minutes) / 5 cartons jaunes Marquinhos : 18 matches disputés (1.499 minutes) – 1 but / 1 carton jaune Mitchel Bakker : 21 matches disputés (1.369 minutes) – 2 passes décisives / 1 carton jaune Alessandro Florenzi : 17 matches disputés (1.272 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive / 1 carton jaune Layvin Kurzawa : 17 matches disputés (1.162 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 3 cartons jaunes et 1 carton rouge Thilo Kehrer : 17 matches disputés (1.099 minutes) – 2 cartons jaunes Abdou Diallo : 16 matches disputés (1.029 minutes) – 1 passe décisive / 1 carton jaune et 2 cartons rouges Colin Dagba : 17 matches disputés (964 minutes) – 1 but et 2 passes décisives / 3 cartons jaunes Timothée Pembélé : 5 matches disputés (376 minutes) – 1 but / 1 carton jaune Juan Bernat : 3 matches disputés (204 minutes) – 2 cartons jaunes



Milieux défensifs / offensifs : Idrissa Gueye : 22 matches disputés (1.316 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive / 2 cartons jaunes Ander Herrera : 23 matches disputés (1.292 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 2 cartons jaunes Marco Verratti : 16 matches disputés (1.167 minutes) – 1 passe décisive / 4 cartons jaunes Rafinha : 15 matches disputés (1.008 minutes) – 4 passes décisives / 1 carton jaune Leandro Paredes : 16 matches disputés (996 minutes) – 1 passe décisive / 4 cartons jaunes et 1 carton rouge Julian Draxler : 16 matches disputés (731 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives / 3 cartons jaunes Danilo Pereira : 15 matches disputés (722 minutes) – 1 but / 3 cartons jaunes Kays Ruiz-Atil : 7 matches disputés (181 minutes) – 1 carton jaune Edouard Michut : 1 match disputé (1 minutes) Bandiougou Fadiga (prêté au Stade Brestois) : 6 matches disputés (57 minutes) – 1 carton jaune



Attaquants / ailiers : Kylian Mbappé : 23 matches disputés (1.706 minutes) – 18 buts et 6 passes décisive / 3 cartons jaunes Ángel Di María : 19 matches disputés (1.355 minutes) – 3 buts et 8 passes décisives / 1 carton jaune Moise Kean : 19 matches disputés (1.307 minutes) – 11 buts / 3 cartons jaunes Pablo Sarabia : 21 matches disputés (1.002 minutes) – 5 buts et 4 passes décisives / 1 carton jaune Mauro Icardi : 14 matches disputés (891 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives / 1 carton jaune Neymar Jr : 11 matches disputés (863 minutes) – 6 buts et 3 passes décisives / 4 cartons jaunes et 1 carton rouge Arnaud Kalimuendo (prêté au RC Lens) – 1 match disputé (74 minutes)



*Sources : psg.fr / transfermarkt.fr