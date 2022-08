Comme pour la section masculine, le club a changé d’entraîneur chez les féminines du PSG. Il y a deux jours, Gérard Prêcheur a été nommé nouveau coach, à la place de Didier Ollé-Nicolle. Après une saison bien remplie, les joueuses du club de la capitale ont repris le chemin de l’entraînement pour préparer la nouvelle saison. Elisa De Almeida, défenseuse centrale et arrière latérale du club, a répondu aux questions de PSG.fr sur la préparation de l’équipe.

« On va tout faire pour aller au bout de chaque compétition »

» On est encore en effectif réduit, mais il y a une bonne ambiance. On travaille dur mais tout se passe bien. Nous sommes très contentes d’être de retour (…) Les joueuses qui ont disputé l’Euro ne vont pas tarder à nous rejoindre. Nous allons monter en puissance petit à petit, et nous serons prêtes à la fin du mois d’août (…) Nous débutons un nouveau projet, avec un nouvel entraîneur. Il faut renforcer les fondations de l’équipe. La préparation est toujours la période la plus difficile pour nous, joueuses (…) Le club cherche toujours à gagner tous les titres possibles. Nous avons gagné la Coupe de France la saison dernière, été deuxièmes de D1, et nous sommes allées jusqu’aux demi-finales de la Champions League. On va tout faire pour aller au bout de chaque compétition et remporter des titres. »