Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21h, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges.

Une séance dont on pourra suivre les 15 premières minutes à partir de 11 heures. On pourra ainsi faire un point sur l’effectif du PSG. Absent de dernières minutes face à Saint-Etienne, Achraf Hakimi sera-t-il sur la pelouse ? Sergio Ramos et Ander Herrera seront-ils encore en salle ? Réponses à partir de 11 heures.