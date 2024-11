Hier soir, quatre joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Les quatre étaient titulaires. Le Portugal a concédé le nul contre la Croatie alors que l’Espagne s’est imposée sur le fil contre la Suisse.

La dernière trêve internationale de 2024 touche à sa fin. Hier, le Portugal et l’Espagne jouaient leur dernier match de la l’année 2024. Déjà qualifiées et assurées de finir première de leur groupe, les deux équipes jouaient le dernier match de la phase de poules de la Ligue des nations. Le Portugal se déplaçait en Croatie. Pour cette rencontre, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, avait décidé de titulariser les trois joueurs du PSG qu’il avait convoqué, Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves. Dans une première mi-temps qu’il a totalement dominé, le Portugal va se voir récompensé par un très joli but de Joao Felix. Magnifiquement lancé par Vitinha d’une passe depuis le camp du Portugal, le joueur de Chelsea réussi un très bon contrôle avant de propulser le ballon au fond des filets d’une belle frappe du gauche (0-1, 33e). En seconde période, le Portugal va petit-à-petit baisser le pied et voir la Croatie multiplier les occasions pour finalement réussir à égaliser par l’intermédiaire de Gvardiol (1-1, 66e), lui qui s’était vu refuser un but pour hors-jeu quelques minutes avant. En fin de match, les Croates vont pousser pour s’offrir la victoire devant leur public, mais en vain. Lors de cette rencontre, Vitinha a très certainement été le meilleur portugais. Métronome au milieu, il a été à l’origine de beaucoup d’occasions et a réussi à se sortir du pressing croate. À ses côtés, Joao Neves a été dans la lignée de son début de saison au PSG. Enfin, Nuno Mendes a encore une fois beaucoup aidé sur son côté et aurait même pu marquer, mais sa tentative à bout portant a été repoussée en corner par Livakovic (73e). Les deux milieux de terrain ont joué l’intégralité de la rencontre, alors que le latéral gauche est sorti à dix minutes du terme. En conférence de presse, son sélectionneur a expliqué qu’il s’était tordu la cheville sans donner plus de précision.

A voir aussi : Son attachement au PSG, son nouveau rôle, son avenir… Vitinha se confie

Fabian Ruiz une nouvelle fois fautif

De son côté, L’Espagne affrontait la Suisse. Remplaçant contre le Danemark, Fabian Ruiz était cette fois-ci titulaire contre les Suisses. Les Espagnols, totalement dominateurs en première période, vont voir Pino ouvrir le score sur l’action qui a suivi le penalty de Pedri arrêté par le gardien de la Suisse. Après un billard dans la surface suisse, le joueur de Villarreal va propulser le ballon au fond des filets (1-0, 32e). En seconde période, la Roja va baisser le pied et voir la Suisse égaliser par l’intermédiaire de Monteiro (1-1, 63e). Piqués au vif, les Espagnols vont rapidement réagir et reprendre l’avantage grâce à un but de Gil (2-1, 68e). Mais à cinq minutes de la fin, Fabian Ruiz va relancer la rencontre. Déjà auteur d’une grossière erreur qui avait amené un but au Danemark jeudi dernier, le milieu de terrain du PSG va concéder un penalty pour une faute sur Sierro. Sentence transformée par Zeqiri (2-2, 85e). Alors que l’on se dirige vers un match nul, l’Espagne va obtenir un penalty après une faute de Sierro sur Zaragoza. Ce dernier se fait justice lui-même et offre la victoire à l’Espagne dans les arrêts de jeu de la rencontre (3-2, 93e). Titulaire, Fabian Ruiz a joué l’intégralité de la rencontre. Contrairement aux derniers rassemblements, le milieu de terrain a été plus en difficulté dans cette rencontre contre les Suisses.