Mercato – Akliouche est toujours une priorité pour le PSG

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu cet été, le PSG continue de suivre la situation du joueur de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche.

Après une saison historique, le PSG ne veut pas révolutionner son effectif. Mais, Luis Enrique attend quelques recrues pour renforcer certains secteurs de jeu. Si Illya Zabarnyi est la priorité en défense centrale, un autre joueur est régulièrement associé aux Rouge & Bleu depuis quelques mois : Maghnes Akliouche.

Akliouche désireux de rejoindre le PSG

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, l’international Espoirs français pourrait quitter le club de la Principauté cet été. Ainsi, selon les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, le joueur de 23 ans est toujours une priorité du PSG. De son côté, le milieu offensif est désireux de rejoindre les champions d’Europe pour franchir un cap dans sa carrière. Cependant, le board parisien ne fera pas de folie pour recruter le Français et est freiné par la demande de 70M€ de leurs homologues monégasques. Reste à savoir si l’AS Monaco serait prêt à revoir ses exigences à la baisse pour son Français de 23 ans, qui a disputé un total de 43 matches la saison passées (7 buts et 12 passes décisives).