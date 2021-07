Pochettino assure qu’il n’a jamais voulu quitter le PSG

Mauricio Pochettino entame sa “première vraie saison au PSG“, lui qui était arrivé sur le banc des Rouge & Bleu en janvier dernier. Mais plus tôt cet été, le nom de l’entraîneur argentin a été associé à Tottenham ou au Real Madrid. On lui prêtait même des envies de départ. Mais Pochettino – dans une longue interview accordée au Parisien – a fait savoir qu’il n’avait jamais voulu quitter le PSG, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 il y a quelques jours.

Les rumeurs autour de son départ

Pochettino : “Il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons tous que c’est la réalité du football. Il y a des mouvements dans les clubs, avec joueurs et entraîneurs donc les rumeurs seront toujours là. Avec le président ou Leo , nous avons toujours maintenu une relation tranquille, fluide. Les choses ont toujours été claires. Il n’y avait pas besoin de dire plus.”

Pourquoi ne pas avoir démenti ?

Pochettino : “Non, non. Je ne le jugeais pas nécessaire. OK, les rumeurs étaient là. Mais les choses étaient claires de la part du club et de mon côté. Il n’y a pas besoin de démentir constamment les rumeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d’informations aujourd’hui…“

Le mercato parisien

Pochettino : “Je pense que le club effectue un grand travail. Nous réalisons petit à petit les objectifs que nous recherchions depuis le début du mercato. Donc je suis ravi de l’ensemble du travail du PSG.“

Sergio Ramos

Pochettino : “Dans toutes les grandes équipes, nous souhaitons deux joueurs de même niveau à chaque poste. Surtout quand on vise toutes les compétitions dont la Ligue des champions. L’arrivée de Sergio Ramos nous apporte de la compétitivité. Mais je ne veux pas indiquer quel système nous utiliserons, s’il y a un nouveau ou si ce sera le même.“

Mbappé

Pochettino : “La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien. Il m’a confié qu’il ne prolongerait pas ? Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça.“