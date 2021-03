Positif pour le PSG de rencontrer un Brest joueur selon Pierre-Fanfan

Jouer une équipe de Ligue 1 au bon esprit en 16es de finale de la Coupe de France quatre jours avant de retrouver le Barça, c’est un bon scénario le PSG. Mauricio Pochettino peut potentiellement en profiter pour relancer certains joueurs, comme Angel Di Maria. C’est ce que pense l’ancien défenseur du PSG José-Karl Pierre-Fanfan.

“Oui, Di Maria doit jouer ce soir, il faut qu’il retrouve du rythme quand même. Même si ce n’est pas le match en entier. Au moins une bonne mi-temps pleine pour retrouver des sensations. Il en a plus besoin que Verratti. C’est bien que le PSG soit tombé sur un club professionnel en Coupe de France. Déjà, vous connaissez l’adversaire, le style de jeu pratiqué, les conditions seront bonnes. Il y a moins de risques. Vous savez, quand vous jouez contre des amateurs, ils sont excités parce qu’ils sont face aux joueurs qu’ils voient à la télé, il y a des gestes maladroits, pas maitrisés… Jouer Brest, c’est très bien pour le PSG, c’est une équipe qui joue”, a commenté José-Karl Pierre-Fanfan lors du Late Football Club. “Une crainte avant le PSG-Barça ? Le 4-1 de l’aller, il est éludé, la page est tournée, c’est un nouveau match. Ce n’est pas parce que je suis un ancien du PSG que je dis ça, mais une remontada je n’y crois pas. En tout cas, ils font tout pour ne rien à avoir à se reprocher. Tous les détails sont mis en place. Ils apprennent de l’histoire, ils apprennent de leurs erreurs. Peut-être en mettant du temps. Mais ils ne veulent plus revivre un scénario cauchemardesque. Et dans un Parc qui sera vide.”