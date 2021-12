Pour Cissé, le PSG peut rivaliser avec le Real Madrid

Qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions, le PSG connaîtra son futur adversaire européen ce lundi. Les potentielles équipes qui peuvent affronter les Rouge & Bleu sont l’Ajax d’Amsterdam, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United ou encore la Juventus Turin. En attendant, de nombreux observateurs de football partagent leurs avis sur l’adversaire le plus abordable pour le club de la capitale. Si le Real Madrid est considéré comme un tirage compliqué pour certains, Djibril Cissé estime que le PSG peut rivaliser avec le club espagnol.

« Non, pour moi ce n’est pas forcement une mauvaise nouvelle. Ça les mettrait dans le bain d’entrée, dès les huitièmes de finale, pour gravir les échelons. Je pense que le PSG a ce qu’il faut pour rivaliser avec le Real Madrid, que ce soit offensivement, au milieu de terrain, ou défensivement », a déclaré Djibril Cissé sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Moi, on m’a toujours dit que si on veut être le meilleur, il fallait battre les meilleurs. En ce moment, le Real Madrid est soi-disant ‘la meilleure équipe’, donc si Paris les bat ils mettront un sacré coup sur la table et ils feront peur à tout le monde. »