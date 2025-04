LdC – Kvaratskhelia en lice pour le trophée du joueur de la semaine

Auteur d’une grosse prestation face à Aston Villa, l’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, est nommé pour le titre de meilleur de la semaine en Ligue des champions.

Le PSG a pris une belle option pour les demi-finales de Ligue des champions. Complètement dominateur, le club parisien l’a emporté sur le score de 3-1 face à un Aston Villa qui a refusé le jeu. Malgré l’ouverture du score concédée, les joueurs de Luis Enrique n’ont jamais douté et ont pu notamment compter sur des joueurs comme Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé cet hiver, l’international géorgien a ébloui cette rencontre de son talent à l’image de son but dès le retour des vestiaires.

Élu homme du match, Khvicha Kvaratskhelia a aussi marqué les esprits par ses efforts défensifs. Et le numéro 7 des Rouge & Bleu est logiquement nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions. Il sera en concurrence avec Declan Rice (Arsenal), auteur d’une doublé sensationnel sur coup-franc face au Real Madrid (3-0), Robert Lewandowski, double buteur face au Borussia Dortmund (4-0) et le défenseur de l’Inter Milan, Alessandro Bastoni (victoire 1-2 face au Bayern Munich). Pour voter, c’est ici.

LE BIJOU DE KVARATSKHELIA PERMET À PARIS DE PRENDRE L’AVANTAGE ! 🤯



Magnifique crochet sur Disasi, accompagné d’une frappe splendide en lucarne !#PARAVL | #UCL pic.twitter.com/yOx8supB2L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2025