Le PSG a lancé sa campagne de réabonnement par le biais d’une vidéo avec comme (seul) protagoniste Kylian Mbappé. Une initiative pour laquelle la star française n’aurait pas été prévenue, ce qui a engendré sa colère exprimée sur les réseaux sociaux. Sa maman, Fayza Lamari, s’est exprimé sur ce récent épisode.

La vidéo pour la campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024 a été lancée la semaine dernière par le Paris Saint-Germain avec une vidéo publiée sur ses différents réseaux sociaux. L’initiative a provoquée une vive réaction de Kylian Mbappé : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain« , avait-il déclaré sur son compte Instagram. A la suite de cette réaction, le Paris Saint-Germain avait supprimé, puis republiée la vidéo en question. Présidente de l’association KEWJF, qui s’occupe des droits à l’image de Kylian Mbappé, Fayza Lamari est revenu sur cet épisode : « On nous a prévenus de la captation d’images mais on ne savait pas à quoi ça servait« , a déclaré la maman du numéro 7 du PSG sur le plateau de Public Sénat. Elle s’est ensuite confié sur la colère de son fils sur le moment : « Il était en colère. Il m’a appelée comme il le fait souvent quand il décide de passer à l’action sur les réseaux sociaux, il prend le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi et en même temps je lui disais que ce n’était pas le moment de réagir: ‘laisse couler, il sera toujours temps de rétablir la vérité’. Ce à quoi il a répondu: ‘non je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je vais les assumer’. C’était à chaud, avec son cœur, parce qu’il est entier« .

« Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou qu’il parte«

La réaction du club, comme précédemment indiqué, a été de supprimer puis republier la vidéo de campagne de réabonnement. Ce qui a alimenté dans les esprits des uns et des autres un conflit entre le Paris Saint-Germain et son attaquant. En réalité « c’est passé » a assuré Fayza Lamari : « Il a juste répondu comme un enfant qui est né avec les réseaux sociaux. C’est rentré dans l’ordre très rapidement, il n’y a pas eu de conflit particulier. Kylian, l’argument qu’il avance, c’est le positionnement dans ce vestiaire. Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou qu’il parte, les hommes passent, mais le club reste« .