PSG / OM – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG reçoit Marseille pour le dernier Classico de la saison. Moins d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Avant la trêve internationale, le PSG joue un dernier match ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique de Marseille. Pour ce deuxième et dernier Classico de la saison, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Malgré la débauche d’énergie sur la pelouse d’Anfield qui a amené la qualification en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe proche de celle qui a battu les Reds mardi soir.

Désiré Doué titulaire en attaque

Auteur d’une grosse prestation dans les buts du PSG à Anfield, Gianluigi Donnarumma garde sa place. L’international italien, qui va jouer son 100e match avec les Rouge & Bleu, sera défendu par une défense composée d’Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes dans le couloir gauche, et une défense centrale Lucas Beraldo–Willian Pacho. L’international brésilien prend la place de Marquinhos, laissé au repos après une gêne musculaire ressentie contre Liverpool. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a été choisi pour accompagner Vitinha et Fabian Ruiz. L’attaque est, elle, composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Malade, Gonçalo Ramos doit déclarer forfait pour ce Classico.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

26e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages. – Quatrième arbitre : Jérémie Pignard – VAR :Hamid Guenaoui et Mehdi Mokhtari