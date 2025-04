PSG / OM – Annoncez votre pronostic pour ce Classico

Ce dimanche soir, le PSG reçoit Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. À une heure de ce choc, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Après sa très belle qualification en quart de finale de la Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-1, 1.t.a.b à 4), le PSG va jouer le dernier match de son marathon depuis le début de l’année 2025 avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique de Marseille pour le compte du deuxième et dernier Classico de la saison. Même s’il compte 16 points d’avance sur son adversaire du soir et que certains de ses joueurs sont revenus carbonisés après les 120 minutes à Anfield, Luis Enrique a décidé de faire peu de changements dans son onze de départ pour ce choc de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d’une grosse prestation mardi soir, Gianluigi Donnarumma conserve sa place dans les buts. Lucas Beraldo accompagne Willian Pacho en défense centrale, Marquinhos étant laissé au repos après une gêne ressentie contre Liverpool. Désiré Doué sera présent au milieu alors que l’attaque Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est reconduite.

A voir aussi : Séries, Donnarumma, Parc… Les chiffres clés avant PSG / OM

À une heure de cette rencontre, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et les Marseillais ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Anfield (0-1), avant d’éliminer Liverpool lors de la séance des tirs au but (1 t.a.b à 4). Un score annoncé ici par G.Vouzème. Bravo à lui !