Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 juillet 2022. Les projets prévus pour améliorer la formation des Rouge & Bleu, l’imbroglio autour du cas Xavi Simons, Christophe Galtier opterait pour un schéma tactique à trois défenseurs.

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur la place des jeunes et du centre de formation dans la reconstruction mise en place par le PSG. Souvent pointé du doigt ces dernières saisons en raison de l’exode de ses Titis, le club de la capitale compte changer ses méthodes avec ses jeunes. « Les dirigeants sont conscients du potentiel autant que du sentiment qu’il y a bien mieux à faire. » Et le prochain centre d’entraînement à Poissy permettra notamment de donner une nouvelle dynamique. D’ailleurs, le nouvel organigramme mis en place ces derniers jours et la période de transition actuelle « occasionnent une énorme confusion, ‘parce qu’on ne sait pas qui fait quoi’, résume un habitué des lieux. » En effet, un nouveau patron du centre devrait faire son apparition. Ainsi, l’avenir de l’actuel directeur du centre de formation, Jean-François Pien, est remis en question, tandis que Yohan Cabaye (directeur sportif du centre de formation) pourrait être maintenu à son poste, même si rien n’est encore acté. « Tout cet ensemble devrait être supervisé par Antero Henrique, parmi ses multiples prérogatives », assure L’E.

Et afin d’avoir un centre de formation plus performant, la mise en place d’un groupe Elite est à l’étude. Ce dispositif devrait permettre d’accélérer la post-formation et favoriser le passage entre les équipes jeunes et le groupe professionnel. De plus, le retour d’une réserve, supprimée en 2019, est en réflexion. Enfin, autre projet qui pourrait voir le jour : « mettre en place un partenariat avec un ou deux clubs satellites, dans des Championnats européens secondaires. » Cela permettrait à certains Titis d’acquérir du temps de jeu dans un environnement compétitif mais moins exigeant.

Il est également question de l’imbroglio autour du cas Xavi Simons. Alors que plusieurs sources annonçaient une prolongation du joueur au PSG suivi d’un prêt au PSV Eindhoven, le milieu de terrain de 19 ans a finalement paraphé un contrat longue durée avec le club néerlandais, jusqu’en juin 2027. La faute à un manque de visibilité dans le projet parisien. Ces derniers temps, lors de ses discussions avec les dirigeants des Rouge & Bleu, Xavi Simons demandait d’avoir de la visibilité sur la saison à venir (son rôle, le temps de jeu, les objectifs). Mais si les discussions ont perduré avec ses représentants, le natif d’Amsterdam « a attendu tout le mois de juin des précisions sur le projet sportif, en vain », rapporte L’Equipe. Concentré sur les négociations pour le départ de Mauricio Pochettino, le PSG a payé cette période de transition actuelle, qui a apporté « un certain flottement en attendant la restructuration à venir. »

Ainsi, le PSV Eindhoven a profité de l’occasion pour discuter avec le joueur et lui offrir un environnement idoine pour sa progression. Le joueur voulait franchir une nouvelle étape dans sa carrière sans occuper un rôle secondaire. Le Real Madrid était également intéressé par le joueur, mais cela n’est pas allé plus loin que les premiers contacts. Le club espagnol lui proposait notamment de rejoindre l’équipe B (la Castilla) dans un premier temps. Ainsi, lundi, Xavi Simons a décidé de faire volte-face pour son avenir en choisissant le projet du PSV Eindhoven sur le long terme. « Une décision très mal accueillie du côté de la Factory, où l’on a voulu inclure une clause de rachat », dévoile le quotidien sportif. Mais selon certaines sources néerlandaises, Paris n’aurait pas de « priorité ou exclusivité sur un éventuel rachat. » Mais à la demande du joueur, le PSV aurait intégré une clause l’obligeant à discuter avec les clubs proposant au minimum 4M€ dans le futur.

Le quotidien sportif a également obtenu un entretien du président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère. Il a notamment été questionné sur l’intérêt du PSG pour son désormais ex-entraîneur, Christophe Galtier : « Je suis très heureux que Christophe ait l’opportunité d’entraîner le PSG et j’aurai toujours un oeil bienveillant sur lui. Cet alignement des planètes, c’est bien pour tout le monde. »

De son côté, Le Parisien rapporte que Christophe Galtier penche pour un système à trois défenseurs au PSG. Cette option est fortement envisagée et représente une révolution pour le technicien français qui a souvent utilisé le 4-4-2 lors de ses récentes expériences à Lille et Nice. Un schéma de jeu qui pourrait répondre aux qualités de Nuno Mendes et Achraf Hakimi et permettre au trio offensif Messi-Neymar-Mbappé d’effectuer moins de replis défensifs. Ainsi, le PSG cherche à se renforcer en défense et veut miser sur l’expérience de Milan Skriniar, dont le contrat prend fin en 2023 avec l’Inter Milan. Le Slovaque de 27 ans a déjà donné son accord pour rejoindre Paris mais désormais les deux clubs doivent se mettre d’accord sur l’indemnité du transfert. Le club italien demanderait entre 60M€ et 70M€ pour son défenseur central qui peut aussi bien évoluer dans une défense à quatre ou trois.

En cas d’arrivée de Milan Skriniar, le PSG va compter quatre défenseurs centraux de haut niveau avec Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Et il faudra donc faire un choix. Concernant Abdou Diallo et Thilo Kehrer, ils sont placés sur la liste des transferts. Au sujet de l’international sénégalais, il souhaite jouer avant tout et « la tendance penche nettement pour un départ », selon LP. Mais en plus de Milan Skriniar, le board parisien désirerait recruter deux autres joueurs pour la défense : une doublure à Achraf Hakimi (Colin Dagba est invité à partir) et un autre défenseur central.

Enfin, le Journal du Dimanche compare les situations du PSG et de l’Olympique de Marseille. En effet, les deux formations n’ont toujours pas officialisé leur nouvel entraîneur pour la saison à venir. Côté Olympiens, Igor Tudor est pressenti pour prendre la succession de Jorge Sampaoli. Au PSG, le départ de Mauricio Pochettino est connu depuis de nombreuses semaines et il sera remplacé Christophe Galtier. Ce dernier « est déjà à Paris et doit assure la reprise demain au Camp des Loges, mais officiellement, il n’est pas encore l’entraîneur du PSG. » Concernant le mercato parisien, il a déjà commencé avec l’officialisation de Vitinha suivi de la probable arrivée de Milan Skriniar. « Mais le grand feuilleton concernera Neymar, désormais lié jusqu’en 2027, et dans le viseur de la politique anti bling-bling décrété par le président Nasser al-Khelaïfi. Des départs sont en tout cas attendus », rapporte le JDD.