Varane et le refus de Mbappé de participer aux opérations commerciales

Depuis un peu plus d’une semaine, la plupart des joueurs du PSG ont rejoint leurs sélections nationales respectives. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont été appelés en Equipe de France. Le début du rassemblement des Bleus a été pollué par le refus de l’attaquant de participer aux opérations commerciales. Un choix qu’a expliqué son avocate – Delphine Verheyden – dans les colonnes de l’Equipe ce matin. Présent en conférence de presse, Raphaël Varane a été questionné sur le choix de son coéquipier.

« Oui, sur le fond, je pense que c’est une évidence, il y a des choses à changer, à améliorer, mais sur la forme, on peut en discuter, la fédé est ouverte aux discussions. Nous, les joueurs, ça ne nous perturbe pas. Mais il va y avoir une évolution et c’est normal. Du côté de Kylian mais aussi de la fédération et du groupe France, il y a des discussions, c’est normal, ça fait partie des évolutions de notre génération et du temps dans lequel on vit. »

RMC Sport indique de son côté que Noël Le Graët – le président de la FFF – a envoyé un courrier à l’avocate de l’attaquant du PSG. Dans ce dernier, il « a réaffirmé la position de la FFF concernant les droits collectifs des joueurs en équipe de France tout en ouvrant la porte au dialogue. » Un courrier ferme selon le média sportif « mais avec la volonté de trouver une solution. » Le Graët aimerait rencontrer Delphine Verheyden « pour évoquer les sujets liés aux droits d’image de Kylian Mbappé » avant septembre, date de la prochaine journée avec les partenaires. « La FFF souhaite préserver le côté collectif et égalitaire des droits d’image versés aux joueurs« , conclut RMC Sport.