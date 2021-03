Abdou Diallo forfait pour le Sénégal-Eswatini

Après avoir honoré avec brio une première sélection avec le Sénégal, Abdou Diallo, le défenseur polyvalent du PSG, n’enchaînera pas contre l’Eswatini ce mardi (18 heures) dans le cadre des éliminatoires de la CAN (6e et dernière journée du groupe I). “Abdou Diallo qui souffrait de pepins physiques a été une fois de plus ménagé”, rapporte Wiwsport en référence à la dernière séance d’entraînement sur la pelouse de Lat Dior de Thiès. Gana Gueye devrait lui être titularisé par Aliou Cissé au sein du milieu de terrain sénégalais.