C’est le feuilleton qui tient en haleine tous les supporters du PSG et de football dans leur ensemble, quel avenir pour Kylian Mbappé ? L’international français, qui est en fin de contrat à la fin de cette saison, n’a toujours pas prolongé avec le PSG et reste flou sur la saison prochaine. Si le Real Madrid assure que le numéro 7 Rouge & Bleu va rejoindre ses rangs cet été, rien n’est pourtant signé et ce dernier ne semble pas avoir encore pris sa décision. Selon les dernières informations du média The Times, le club madrilène aurait posé un ultimatum au joueur et menace de fermer définitivement sa porte si celui-ci ne s’engageait pas avec eux dans les prochains mois. Une affirmation qui a été démentie par le journal Marca .

En effet le quotidien espagnol est allé interroger les dirigeants du club de la capitale espagnole qui ont démenti toute presse mise sur le joueur pour signer dans leur rang. Selon eux, « Mbappé a déjà supporté assez de pression » et seraient donc sereins sur le futur du buteur parisien. Les dernières approches pour enrôler Erling Haaland ne seraient pas liées au dossier Mbappé puisqu’il serait déjà assuré de signer chez les Merengue… Ce qui ne serait pas le cas du « Cyborg » Norvégien.