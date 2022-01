Si le mercato hivernal est pour le moment calme du côté du PSG, la direction s’active déjà pour le prochain marché des transferts. Dans son podcast Here We Go, le journaliste Fabrizio Romano a annoncé que le club de la capitale serait dans la course pour s’attacher les services d’Antonio Rüdiger.

Le Paris Saint-Germain serait à la recherche d’un nouveau défenseur et s’intéresserait au joueur de Chelsea Antonio Rüdiger. En fin de contrat le 30 juin 2022, le joueur allemand n’est pas satisfait de l’offre de son club actuel. Une prolongation est pour le moment compliqué à envisager. Tout est ouvert dans ce dossier et le PSG serait en train de se positionner pour obtenir le joueur de 28 ans. À noter que le Real Madrid s’est aussi positionné et aurait déjà noué des contacts avec des proches du défenseur.