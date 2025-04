ASSE / PSG – L’arbitre de la rencontre dévoilé

Samedi soir (19 heures, DAZN), le PSG retrouve les terrains avec le déplacement à Saint-Étienne dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après quinze jours de trêve internationale, le PSG retrouve les terrains avec le déplacement à Saint-Étienne samedi soir dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Avec dix-neuf points d’avance sur Marseille, le club de la capitale pourrait officiellement s’offrir le titre de champion de France dès ce week-end. Pour cela, il faut qu’il s’impose, que Marseille s’incline contre Reims et que Monaco et Nice se neutralisent. Quelques jours avant cette affiche, le nom de l’arbitre a été nommé.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois

Il s’agit de Monsieur Jérémy Stinat. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Antoine Valnet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Dominique Julien et Christian Guillard. Monsieur Stinat a arbitré à deux reprises le PSG. Lors de la victoire contre Strasbourg lors de la huitième journée de Ligue 1 (4-2, 19 octobre) et de son nul contre Nantes (1-1, 13e journée, 30 novembre). Il a également arbitré Saint-Étienne, lors de son élimination en 32es de finale de Coupe de France (0-4). En 19 matches cette saison, il a distribué 77 cartons jaunes, un carton jaune et sifflé cinq penaltys.