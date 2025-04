Talk CS : Luis Campos est-il toujours l’homme de la situation au PSG ?!

Après presque trois ans au PSG, Luis Campos ne cesse de diviser parmi les supporters, suiveurs et observateurs du club de la capitale. L’occasion parfaite pour poser le sujet du dernier Talk CS.

Après de belles aventures du côté de l’AS Monaco et du LOSC, Luis Campos a posé ses valises sous les cieux parisiens au début de l’été 2022. Le dirigeant portugais a été l’auteur de multiples opérations, des coachs aux joueurs, des bonnes et des mauvaises. Après presque trois ans en poste au Paris Saint-Germain, le directeur sportif du club de la capitale ne cesse de diviser. Ainsi, son cas est aujourd’hui le sujet du dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane qui ont posé la question : Luis Campos est-il toujours l’homme de la situation au PSG ? Pour l’occasion, l’équipe Canal Supporters accueille un invité autour de la table : Recoba !

