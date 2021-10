Ce dimanche, le PSG a concédé sa première défaite en championnat face au Stade Rennais (0-2) et a mis un terme à sa série d’invincibilité en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le club de la capitale a notamment encaissé des buts avant et après la pause face à une équipe rennaise qui pose souvent problèmes aux Parisiens ces dernières saisons. Si la prestation parisienne est pointée du doigt, le consultant de Canal Plus – Habib Beye – a salué la belle performance des Rennais.

« C’est une question d’équilibre, mais il y a aussi la performance de Rennes qui fait que le Paris Saint-Germain perd. On parle beaucoup du PSG, mais on oublie de dire que Rennes dans le volume de course, l’intensité, les duels et la qualité sur le terrain… c’est ce qui fait aussi que le PSG perd ce match », a déclaré Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club. « Le déséquilibre, on peut toujours en parler. C’est vrai que c’est difficile lorsque vous sortez d’un match de Ligue des champions avec autant d’émotion face à Manchester City. Vous gagnez au Parc des Princes avec le but de Messi. Il y a tout cela qui fait que la redescente est un peu plus difficile. »