Danilo : « Nous sommes montés en puissance à chaque match »

Le PSG réalise un début d’exercice parfait en championnat avec cinq succès en autant de rencontres. Néanmoins, les Parisiens ont buté face à une vaillante équipe de Bruges lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Pour PSG TV, Danilo Pereira, qui a disputé toute la seconde période face aux Belges, a évoqué cette entame de saison et s’est projeté sur la prochaine grosse échéance des Rouge et Bleu, la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 6e journée.

« Nous faisons un bon début de saison c’est vrai. Nous sommes montés en puissance à chaque match. Nous avons toujours gagné les matches. Lors des premières rencontres nous avons encaissés quelques buts mais maintenant nous sommes mieux organisés et stabilisés. Nous n’en encaissons plus autant et je pense que c’est très important pour l’équipe d’être dans une bonne forme défensivement tant qu’offensivement. Nous avons un groupe très compétitif car nous avons des milieux de terrain capables de marquer des buts comme Ander ou Gana dernièrement. Le danger peut venir de partout. »

Dans un second temps, Danilo s’est penché sur le choc de ce dimanche soir au Parc des Princes face aux Rhodaniens : « Ce sera un match intense entre deux bonnes équipes qui voudront à tout prix repartir avec la victoire. Il y aura beaucoup de contacts physiques mais nous nous préparons pour faire un très bon match. Avant un match comme celui-ci tout compte. La veille du match et à l’entraînement c’est déjà différent des jours habituels. Tactiquement, nous devons être toujours plus concentrés parce que nous savons que nous allons jouer contre une grande équipe. Mais cela ne change pas grand-chose de jouer contre Lyon ou contre un autre club. Parce que notre mentalité est de gagner et nous ne pouvons pas changer notre façon d’être. »

Enfin, le milieu de terrain portugais a livré son ressenti sur le public du Parc des Princes. Forcément, crise sanitaire oblige, l’ancien capitaine du FC Porto n’avait pas pu profiter de l’enceinte parisienne à sa juste valeur lors de sa première saison à Paris : «

« C’est magnifique, je ne les avais pas vu avant à cause de la crise sanitaire. Le stade est vraiment splendide avec tous les supporters en fusion. Leur soutien nous aide énormément dans les moments où nous avons besoin d’encore plus d’énergie. »