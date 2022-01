Handball – Un nouveau joueur du PSG convoqué avec la France

L’Euro 2022 de Handball bat son plein actuellement et l’Equipe de France a remporté ses quatre premiers matches. Elle joue ce soir (18h) face à l’Islande pour continuer son sans-faute et se rapprocher des demi-finales de la compétition. Alors que trois joueurs du PSG faisaient partie de la liste définitive, Nikola Karabatic, Benoit Kounkoud et Vincent Gerard, un quatrième parisien a été convoqué en renfort ce jour.

La Fédération Française de Handball a en effet convoqué Mathieu Grebille afin « d’étoffer le groupe« a fait savoir la FFHB dans un communiqué. L’ailier gauche pourrait même jouer dès ce soir contre les Islandais dans le cadre du second match du tour principal.