Jérémie Pignard arbitre de Metz / PSG

Victorieux dans les dernières minutes face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (2-1), le PSG pourra préparer sereinement sa nouvelle semaine. Et les Rouge & Bleu retrouveront la compétition dès ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, le FC Metz (20e, 3 pts). Ce lundi, la LFP a dévoilé les arbitres de cette 7e journée de Ligue 1.

Ce match opposant le FC Metz au PSG sera arbitré par Jérémie Pignard. Il sera assisté par Laurent Coniglio et Mehdi Rahmouni. Eddy Rosier sera le quatrième arbitre. Enfin, François Letexier et Cyril Gringore officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Jérémie Pignard arbitrera pour la première fois de la saison un match des Rouge & Bleu. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, l’arbitre de 34 ans a dirigé trois rencontres de Ligue 1 pour un total de 8 cartons jaunes distribués et 2 cartons rouges (lors du même match AS Monaco / RC Lens).