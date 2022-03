Ce jeudi soir, le PSG Handball jouait un match important – en Roumanie – sur le parquet de Bucarest dans cette phase de groupes 2021-2022 de l’EHF Champions League. Dans une rencontre disputée, le club de la capitale s’est imposé (39-31) et reste en course pour la deuxième place du groupe et une qualification directe pour les quarts de finale. Une bonne opération pour les Parisiens, conjuguée à la défaite du leader Kielce à Veszprém (33-35). À l’issue de cette rencontre face au club roumain, l’arrière droit des Rouge & Bleu, Nedim Remili, a exprimé sa satisfaction après ce succès à l’extérieur, dans des propos rapportés par PSG TV.

« Dans cette salle et cette ambiance-là, ça a été une rencontre difficile. Bucarest n’a jamais lâché. Nous avons bien su résister à leur à 7 contre 6 pendant une heure. Sur leurs temps forts, nous sommes restés solides pour obtenir une belle victoire. Avec le bon résultat de Veszprém contre Kielce, nous faisons une bonne opération pour pouvoir terminer aux deux premières places du groupe. Il faut continuer comme ça car il nous reste encore 3 matches compliqués avant la prochaine trêve internationale. Il y aura notamment la venue de Veszprém, jeudi prochain à Coubertin, nous voulons forcément bien finir » a déclaré Nedim Remili, avant de revenir sur son retour à la compétition après une blessure au pied. « Je suis heureux d’être revenu, mes coéquipiers ont fait ce qu’il fallait pour que je me sente à l’aise en entrant dans la rencontre. J’espère pouvoir apporter encore davantage jusqu’à la fin de la saison. »

Pour rappel, le match entre le PSG et le club ukrainien du HC Motor Zaporozhye – initialement prévu le 1er mars en Slovaquie – a été annulé en raison de la situation en Ukraine, qui « empêche le Motor de rallier ce pays frontalier. L’EHF statuera dans un deuxième temps sur la gestion de la rencontre », avait précisé le club de la capitale dans un communiqué.

